Milei redobla la apuesta por el DNU y envía al Congreso proyectos clave de gestión

Buscará el aval legislativo para imponer el decreto de necesidad de urgencia a “libro cerrado”, aun sin seguridad sobre su aprobación. En paralelo, hoy comienzan las extraordinarias en el Parlamento con iniciativas que incluyen reformas en el Estado y cambios en Ganancias. También hoy, nueva reunión de gabinete

El presidente Javier Milei iniciará la última semana del año con desafíos clave que tendrán al Congreso como protagonista excluyente para definir parte del futuro del paquete económico del actual Gobierno.

En paralelo, hoy habrá una nueva reunión de gabinete encabezada por el jefe de Estado, como es habitual desde que asumió.

El viernes, Milei convocó a sesiones extraordinarias del Parlamento, a partir de hoy y hasta fines de enero.

La convocatoria incluye una decena de proyectos de ley que considera claves para su gestión, entre los que se destaca una reforma de funciones del Estado y cambios en el régimen del Impuesto a las Ganancias.

Respecto de este último, Milei había anticipado la semana pasada a los gobernadores que iba a volver a aplicar el impuesto a los altos ingresos por el término de un año, pero aún se desconoce a partir de qué sueldo bruto se aplicará el tributo.

Hasta septiembre, los trabajadores con sueldos superiores a 700 mil pesos tributaban Ganancias, pero luego de la reforma se estableció que sólo paguen los que perciben un haber superior equivalente a los 15 salarios mínimos.

Otro tema que se incluyó es el proyecto de Boleta Única, que se aprobó en el 2022 en Diputados y está pendiente de su tratamiento en el Senado, aunque en este punto no se descarta incluir la eliminación de las PASO, con lo cual debería volver a la cámara baja.

También se incluye una iniciativa por la cual se solicita autorización para que el Presidente de la Nación pueda ausentarse del país durante el año 2024 «cuando razones de gobierno lo requieran».

El Presidente tiene planeado viajar a Davos el 14 de enero próximo, aunque sólo por unas horas, para participar del Foro Económico Mundial, que se realiza anualmente en ese mes en Suiza.

El resto de los proyectos son de menor trascendencia.

El rol del Congreso

Tanto para la aprobación de los proyectos girados en extraordinarias como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado días atrás por Milei, tendrán al Parlamento como protagonista excluyente.

En ese marco, las autoridades del Congreso buscarán avanzar esta semana en la designación de los integrantes y la definición de las autoridades de la estratégica Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que debe tratar el DNU 70/2023 de desregulación de la economía dictado por Milei.

Si bien el Gobierno no incluyó ese DNU en la convocatoria de sesiones extraordinarias, ese organismo parlamentario puede conformarse y tratar el DNU así como emitir dictamen, pero hay debate en torno a si lo puede tratar o no en el recinto de sesiones por no haber sido incluido en el llamado a este período, que se extenderá desde mañana hasta el 31 de enero.

En su artículo 6, la ley 26122 -por la cual en 2006 se estableció el trámite que deben seguir los DNU en el Congreso- establece que la Comisión Bicameral Permanente «cumple funciones aun durante el receso del Congreso de la Nación», con lo cual puede deliberar en cualquier momento. Sin embargo, las interpretaciones varían en lo que respecta a si se puede tratar o no en el recinto de sesiones fuera del período ordinario, que va desde el 1 de marzo al 30 de noviembre de cada año, con posibilidad de prórroga.

El Gobierno envió el viernes último la convocatoria a extraordinarias desde hoy y hasta el 31 de enero pero no incluyó el tratamiento del DNU de desregulación económica.

Sin embargo, hay un plazo que el Ejecutivo debe cumplir: el artículo 12 de la ley 26122 determina que, «dentro de los diez días de dictado un decreto de delegación legislativa, lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente».

De esta forma, Milei tiene plazo hasta el 5 de enero próximo para enviar el DNU 70/2023 al Congreso.

«Si logramos sostener este DNU, va a ser muy positivo», remarcó este fin de semana Milei en el programa de Mirtha Legrand.

«Apuntamos a que haya un shock de inversiones gracias al shock de libertad que damos en ese DNU», apuntó Milei, quien sostuvo que «la clave de este plan es que el aumento de ahorro por el ajuste tenga contrapartida en inversión».

La norma deroga una treintena de leyes -como la de Alquileres, de Góndolas y de Abastecimiento- establece reformas en la legislación laboral y en la desregulación de las obras sociales y prepagas, así como el sistema de tarjetas créditos, y convierte las empresas públicas en sociedades anónimas para su futura privatización.

De todas maneras, mientras sigue el tratamiento parlamentario, un DNU tiene vigencia.

De acuerdo con la ley 26122, la Comisión Bicameral Permanente está integrada por ocho diputados y ocho senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas.

Negociaciones

El ministro del Interior Guillermo Francos afirmó que el armado de la Comisión Bicameral para tratar el DNU en el Congreso es «central» y se está «trabajando para poder constituirla».

«Nuestra representación parlamentaria es minoritaria, pero se construye mayorías a través de consensos y acuerdos para que nos permita llevar adelante el objetivo», concluyó.

Uno de los temas que genera dificultades para poder respaldar algunas de las propuestas contempladas en el DNU es que su tratamiento debe ser en conjunto y no se puede fragmentar, de acuerdo con lo establecido por la ley 26122.

En ese sentido, se establece que «no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes».

Por eso motivo, la UCR está preparando un proyecto de ley tendiente a modificar el marco normativo que regula el tratamiento parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo.

Desde la principal fuerza opositora, el bloque de UxP, liderado por Germán Martínez, define su estratregia con organizaciones sociales y la CGT, que el miércoles realizará una marcha a Tribunales para acompañar la presentación judicial pidiendo la inconstitucionalidad de ese decreto