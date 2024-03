Llaryora descartó una suba de impuestos para paliar la crisis y admitió ajuste en obras

El Gobernador justificó el achique del gasto en materia salarial. No obstante, destacó que se mantuvieron planes sociales claves y los boletos subsidiados. Reconoció una revisión del plan de obras pero defendió su continuidad. Volvió a apoyar el “pacto de mayo” pero dijo que -antes- hay que avanzar en el debate urgente de leyes, por ejemplo, el paquete fiscal. Disertó en la Bolsa en la presentación de la Fundación Ecosur

El gobernador Martín Llaryora descartó avanzar con una suba de impuestos para neutralizar la caída de la recaudación pero ratificó el ajuste aplicado en las paritarias, la ampliación del diferimiento a los jubilados e incluso en la ralentización de la obra pública, como forma de afrontar la recesión.

El mandatario fue el disertante principal invitado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, con motivo de la presentación de la Fundación Ecosur, un nuevo instituto de investigaciones económicas.

Estrategia en la crisis

“Las crisis son oportunidades”, dijo el mandatario en primera instancia, para luego abundar respecto al impacto de la recesión nacional. “La crisis que heredó el Presidente necesitaba medidas urgentes y de shock”, aseguró. “A mí me tocó asumir en la ciudad de Córdoba y tuve que tomar muchas medidas rápidas”.

“Uno esperaba que cualquiera que asumiera tuviera que tomar medidas rápidas. El Presidente lo sintetiza: ‘licuadora y motosierra’. Pero eso tiene las consecuencias que sabemos: la recesión”, analizó.

“En la provincia tuvimos una suerte: que venía bien administrada”, afirmó el Gobernador y agregó: “Y como sufrimos tantos años de castigo, no teníamos tantos fondos que dependieran de la Nación”.

“Es decir que, cuando se aplicó el recorte extremo a las provincias… que es insostenible en el tiempo, a Córdoba no le afectó en la medida en la que afectó a otras provincias”, reconoció el mandatario.

Acto seguido, Llaryora aseguró que, después de la primera reunión con el presidente Javier Milei en diciembre, resolvió avanzar de manera expeditiva en una serie de medidas de ajuste ante un escenario que avizoraba complejo.

“Cuando escuché al Presidente aquella vez imaginé que las provincias iban a entrar en recesión. Y que cuanto antes tomara yo las medidas, mejor”, recordó el Gobernador refiriéndose, por ejemplo, a “reducir los ministerios” y “bajar los salarios”,

“Además, veníamos con una cláusula de aumento de inflación más 10% que era insostenible. No lo hicimos porque queríamos, lo hicimos porque preveíamos lo que iba a pasar”, justificó.

El mandatario hizo un breve panorama del problema de los ingresos de la Provincia, que fueron cayendo, y subrayó la difícil situación de la Caja de Jubilaciones, luego de que la Nación resolvió que Anses no girara este año fondo alguno a las cajas provinciales no transferidas. Sobre esos temas, justificó su suba de aportes personales para el organismo además de la ampliación del diferimiento previsional, tema anticipado días atrás por este medio.

“Es un esquema distinto”, justificó respecto al diferimiento y destacó el “bono complementario” para ir “llevando la situación”.

“Esas medidas nos permiten pagar los sueldos y las jubilaciones, porque no pusimos ningún impuesto especial”, afirmó.

Paritarias

Acto seguido, el Gobernador dijo que, en el caso de la UEPC, que sigue discutiendo paritarias, se produjo un problema adicional: el retiro de la Nación del incentivo docente. “Eso nos generó un efecto que no esperábamos. Pero ahí nos paramos y les dijimos a los docentes: ‘Olvídense del acuerdo que iba con la inflación. Lo que podemos hacer para sostener la economía provincial es poner el ingreso de la Provincia, y que eso sea el marco salarial. Y después, a tres meses, poner el marco”.

Llaryora aseguró que lo que intenta con el gremio es algo que están haciendo las pequeñas y medianas empresas. “Contarlo es fácil… llevarlo a la práctica, no tanto. Se necesitan muchas horas de diálogo”, reconoció.

En el caso de la Provincia, Llaryora dijo que se redujeron contrataciones y hubo cambio de modalidades, como pasó en Salud y Educación.

“Eso es lo que explica que Córdoba tenga hoy superávit. Aunque no me imaginaba un esquema de restricción tan duro para las provincias. Lo logramos sin crear ningún impuesto nuevo y no redujimos ningún programa a ninguna intendencia, a pesar de que podría haber hecho lo mismo que el Gobierno nacional y decir: ‘No te mando más fondos’, porque creemos que las intendencias son lo primero que están al lado del vecino para acompañarlo en esta recesión, por eso es tan importante apoyarlas”.

Recesión y empleo

En cuanto a la situación nacional, alertó sobre que en los próximos meses subirá la desocupación. En ese marco, reservó un párrafo para citar una nota de Comercio y Justicia publicada ayer en la que se menciona la destrucción del empleo en la construcción.

Ante este escenario, Llaryora habló de los “convenios colaborativos”, para afrontar la crisis.

Asimismo destacó que, aunque más lentamente y a otro ritmo, la obra pública en Córdoba se mantiene. “Creo que en Córdoba, los indicadores de empleo van a ser mejores que en el resto del país”, aventuró.

“Por eso, hasta que el modelo no rebote y no vuelva la actividad económica, el rol del Estado provincial es el de contener”, afirmó.

Sobre el final, subrayó que “lo importante es el diálogo”. Así, se refirió al “pacto de mayo”: “Mayo queda lejos. Claramente hay que tomar medidas antes”.

“Mi deber es defender a los cordobeses, porque gobernar es generar trabajo. En ese sentido, hay un paquete que quedó olvidado, que habla de la producción”, dijo Llaryora sobre lo ocurrido en el Congreso y la “ley ómnibus”. El Gobernador espera que eso se vote porque es lo que más necesita el país.

Por lo demás, insistió en que se opone a la restitución del impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría, tal como pretende el Gobierno.

En todo caso, dijo que su reactivación debería afectar sólo a los ingresos más altos.

Finalmente, respecto a la convocatoria al denominado “pacto de mayo” insistió en que “no tendría que ser sólo política. Tiene que estar la industria, los sectores del trabajo. El modelo israelí, por ejemplo, no funcionó sólo por la política. Hubo acuerdos”, ejemplificó. “En ese momento necesitamos estar todos juntos y hacer los sacrificios que hay que hacer”.

“Llamar al diálogo no es un gesto de pérdida de autoridad, sino un gesto de sapiencia. Lo mejor que podemos hacer es incentivar la producción. No perdamos tiempo negociando a todo o nada porque en el medio podemos encontrar soluciones para producir y, en momentos de recesión, no hacerlo significa mucho dolor para mucha gente que ni siquiera llega a fin de mes”, advirtió.

Finalmente expresó: “No hay que perder tiempo… porque tiempo en recesión es dolor”.

La fundación

“Surgió en diciembre, con la idea de consolidar la al Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa”, explicó Manuel Tagle, titular de la Bolsa, quien además confirmó que la nueva fundación será presidida por Guido Sandleris.

“El objetivo es que se posicione como una institución que tenga más trascendencia nacional. Nuestros aportes a la comunidad política son muy valiosos”, agregó Tagle.

La fundación tendrá un consejo asesor de destacadas personalidades. “Es un mérito que estas personas hayan decidido acompañarnos”, afirmó.

Allí, estarán Guillermo Acosta, ministro de Economía de Córdoba; Julia Pomares, exdirectora Ejecutiva de Cippec; Nicolás Dujovne, ex ministro de Economía de la Nación; Gabriel de Raedemaeker, ex vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas; Eduardo Costantini, empresario y economista; Verónica Rappoport, profesora de London School of Economics y ex VP del Banco Central; Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte de la Nación; Enrique Cristofani, ex presidente del Banco Santander; Delia Ferreira Rubio, ex presidente de Transparencia Internacional; y Luciano Nicora, VP de Endeavor Argentina.

Luego, el empresario elogió a Milei y dijo que tiene esperanza de que el rumbo económico libertario tenga éxito. “El rumbo es el correcto”, remarcó.

Acto seguido, habló Sandleris, quien realizó un análisis de los 100 primeros días de la economía de Milei.