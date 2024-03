“Ley ómnibus”: Milei insistió en que si no sale la norma, se caerá el pacto de mayo

El Presidente lanzó una dura advertencia a los gobernadores. Admitió que subsisten las discrepancias. Defendió el pedido de “rebelión fiscal” contra Kicillof por los impuestos “expropiatorios”. Mientras, el Gobierno sigue negociando con diputados para asegurarse los votos para la “Ley Bases”. Hoy, el ministro del Interior se reunirá con el bloque de Hacemos Coalición Federal que integran, entre otros, el Llaryorista García Aresca

El presidente Javier Milei defendió anoche las reformas económicas que volverá a enviar al Congreso próximamente y, en medio de las negociaciones, les advirtió a los gobernadores que, “si no se aprueba la ‘ley ómnibus’, no tiene sentido el ‘pacto de mayo”.

“El pacto son básicamente los 10 pilares para el funcionamiento de la economía, pero eso está vinculado con el capítulo cuatro (del paquete de proyectos) y eso, a su vez, está relacionado con todo lo demás”, señaló.

Asimismo, aseguró que “hay un montón de discrepancias” con los mandatarios provinciales respecto a los temas fiscales, pero que su gestión “está dispuesta a escuchar a todos y a dar la discusión, siempre que el déficit cero no se toque, lo cual no es trivial”.

Durante una extensa entrevista con La Nación+, el mandatario nacional también ratificó sus cuestionamientos a la suba de impuestos que dispuso el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y criticó al gobernador Axel Kicillof, al señalar que la medida planteó subas exorbitantes en los tributos, y la calificó como expropiatoria.

El jefe de Estado aseguró estar “totalmente de acuerdo”, con la posición que había adelantado el diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, aliado de su gestión, quien había llamado a desobedecer el pago de las subas dispuestas por la gestión Kicillof. “El profesor Espert tiene un buen punto”, señaló Milei, en diálogo con el periodista Luis Majul.

Negociaciones

La discusión y el posterior rechazo del DNU en el Senado aceleró los tiempos de la negociación con los gobernadores y diputados para pactar los primeros elementos de la nueva “Ley Bases». Eso llevó a que el Gobierno de Javier Milei adelantara la presentación del borrador a los gobernadores y los diputados nacionales, así como el comienzo de las reuniones presenciales entre los funcionarios libertarios y los bloques clave para la media sanción del proyecto de ley.

En ese marco, el Gobierno finalizó la semana pasada con reuniones con los bloques del PRO y la UCR en Diputados y comenzará otra con un encuentro con los alfiles de Hacemos Coalición Federal, todo ello con el fin de empezar a movilizar las negociaciones por el articulado de la nueva “ley ómnibus”, la cual cuenta con mayores consensos que su anterior versión tratada en la primera parte del año, pero que dista de ser suficiente para ya ser movilizada por la oposición dialoguista.

Hoy lunes a las 13 se reunirá el ministro del Interior, Guillermo Francos, con los principales alfiles del interbloque que engloba a peronistas federales, cordobesistas, socialistas e integrantes de Coalición Cívica, entre otros. La comitiva estará compuesta por el jefe de bancada, Miguel Ángel Pichetto, y los diputados Emilio Monzó, Oscar Agost Carreño, Florencio Randazzo e Ignacio García Aresca.

Quien planea ser eje de la movilización de las propuestas y el intercambio con el Gobierno es el propio Pichetto, quien en declaraciones radiales días atrás dijo que «si el marco de la ley es razonable y hay apoyo de los gobernadores, la ley sale» y agregó: «Yo creo que se puede avanzar con mucha más rapidez que en el anterior debate y creo que para mediados de abril esta ley tiene que estar sancionada».

En tanto, este nuevo borrador que el Gobierno envió el jueves pasado flexibilizó algunos de estos apartados: por decir algunas, las delegaciones bajaron a cuatro (administrativa, económica, financiera y energética; por sólo un año) y las privatizaciones se fijaron en tres (Aerolíneas, Enarsa y Radio y Televisión Argentina) y hay otras nueve que pueden tener un esquema mixto.

Al ser un bloque tan heterogéneo, la posición de los diputados varía en función de ciertas partes del articulado. Aunque acompañarán en la mayor parte del proyecto, los de la Coalición Cívica buscan acelerar el debate sobre movilidad jubilatoria y también proponer alternativas sobre el Régimen de Tierra del Fuego, fideicomisos (con límites para crear estos instrumentos) y privatizaciones (presentan un listado para la venta total de 25 empresas y de acciones en otras 11).

En tanto, en el Gobierno prevén que la discusión será mucho más sencilla y que ya hay puntos saldados de los debates en comisiones en enero y febrero. «Viene bastante más fácil. Me parece que está mucho más polarizado el país y eso quitó el maquillaje de quienes diferían o acompañaban con matices. Ahora parece ser todo mucho más claro: se apoya o no se apoya», clarificó un alto funcionario del Gobierno nacional.

El Ejecutivo tuvo reuniones con los grupos de legisladores del PRO y la UCR al respecto de la nueva “ley ómnibus”. Allí estuvieron funcionarios vitales dentro de la gestión libertaria: el ministro Francos junto a su segundo, Lisandro Catalán; el vicejefe de Gabinete José Rolandi; y el asesor presidencial Santiago Caputo, lo que da a entender la importancia que el Gobierno les brinda a estas conversaciones.

La recepción de ambos bloques al nuevo borrador fue, en general, positiva. Sin embargo,hubo dos polos de propuestas: el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, sugirió excepciones para ciertos grupos en la aplicación del nuevo piso del impuesto a las Ganancias; mientras que su par radical, Rodrigo de Loredo, enfatizó en acelerar el trámite de la movilidad jubilatoria.

En la actualidad rige la fórmula modificada durante la gestión de Alberto Fernández, la cual no logró indexar los haberes al ritmo de la inflación de los últimos meses. Es por la licuación de las jubilaciones que el Gobierno de Milei explica casi la mitad de la reducción del gasto público primario en enero.

La propuesta del oficialismo es que los aumentos de los próximos meses vayan al ritmo del IPC y que se pague un adicional de 10% de los haberes producto de la pérdida del poder de compra de los jubilados. Los opositores buscan que ese porcentaje sea mayor, cercano a 20%, en línea con lo perdido por no haber sancionado antes la nueva fórmula.

Un importante funcionario de Casa Rosada alega que «esta semana va a ser clave» al respecto de cómo se ajusta la discusión por jubilaciones. Entre las sugerencias dispensadas por los diputados opositores está la de consensuar un proyecto conjunto para la movilidad jubilatoria y tramitarlo como proyecto aparte de la “Ley Bases”. El Gobierno lo evalúa como posibilidad, aunque busca ser él quien maneje los tiempos de la negociación. Por lo pronto, se evalúa que la “Ley Bases” puede ser tratada en la segunda quincena de abril.

¿Y el DNU?

A las tratativas con la oposición se les agregó otro matiz más a raíz del rechazo del DNU en el Senado, dejando la posibilidad de que pueda ser vetado definitivamente si es que se logra sesionar en Diputados y los votos negativos se hacen mayoría.

Dentro de las alternativas que surgen sobre el megaproyecto, la más factible es la de que la mayoría de los actores buscará pausar ese debate y que primero se dé el de la “Ley Bases”.

Milei dio por descartada una versión periodística publicada en Clarín que decía que «el Gobierno da por caído el DNU y analiza sacar nuevos decretos y mini proyectos». «Parece que el que puso el título no anda bien del oído o simplemente está operando», se quejó en su cuenta de Twitter.

Efectivamente el Gobierno no da por descartado que el DNU se pueda rechazar en sesión. Aún no hay bloques que hayan amagado con ponerle una fecha a este tratamiento, pero cerca de Milei son optimistas en que se logrará «dar vuelta y aprobarlo» en la Cámara Baja. «Igualmente, siempre hay planes B, C y D; acá no hay nada improvisado», afirman.