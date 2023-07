Para Alejandro Vanoli, permite ahorrar costos de intermediación en el comercio exterior del país. Al operar directamente en la moneda del principal socio comercial, las empresas locales logran una ventaja concreta en tiempo y costos. Hay más consultas sobre los mecanismos para operar con la divisa china, afirmó

Por Javier De Pascuale

La utilización en Argentina de la moneda china, llamada yuan o renminbí, ofrece al país la oportunidad de diversificar sus fuentes de reserva y mecanismos de pago ante un escenario financiero volátil a escala mundial. Sus beneficios se extienden tanto a las empresas como a sus habitantes, afirmó Alejandro Vanoli, quien fue presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en 2014-2015, al ser entrevistado por la agencia de noticias china Xinhua.

El economista dialogó con la prensa internacional a propósito de la reciente decisión del BCRA de habilitar la apertura de cuentas bancarias en moneda china en el país, lo que se complementa con la resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de habilitar la negociación de valores en el mercado financiero local, y con la renovación a principios de junio del acuerdo swap entre Argentina y China, gracias al cual el país pudo enfrentar los últimos vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De acuerdo con la entrevista, a la que Comercio y Justicia tuvo acceso en su totalidad, Vanoli afirmó que, al considerar la función de reserva de las monedas, Argentina ha recurrido históricamente al dólar como consecuencia de una «gran inestabilidad económica» vivida durante décadas, y añadió que «la dolarización como la dependencia a una sola moneda genera muchas restricciones».

«Entonces, la irrupción de otra moneda importante en el plano internacional -creo- da alternativas, da opciones a los distintos países, no solamente en Argentina», afirmó Vanoli, al tiempo que señaló -entre las ventajas fundamentales del uso del yuan en el país- «el hecho de contar con otra moneda de reserva internacional que pueda usarse plenamente para todas las operaciones económicas», lo que reduce la dependencia del dólar estadounidense.

La apertura de cuentas habilitada por el BCRA otorga a empresas locales, inversionistas y pequeños ahorristas beneficios directos, sobre todo si se considera que China se ubica entre los dos principales socios comerciales del país, apuntó el extitular de la entidad monetaria.

A las empresas les ofrece «la alternativa de poder operar con distintos países del mundo, en menores plazos y con menores costos y, desde el punto de vista de la inversión, la posibilidad de poder tener diversificación en un contexto económico internacional donde muchas economías occidentales están entrando en recesión o con fuerte desaceleración económica», comentó.

Vanoli explicó que la posibilidad de operar en yuanes directamente en Argentina «facilita ahorrar costos de intermediación» en comparación con cuando se hacen operaciones cruzadas con distintas monedas.

«Entonces este ahorro de costos y esta posibilidad de operar directamente en la moneda del principal socio comercial de la Argentina tiene una ventaja concreta en tiempo, en costos, para las empresas argentinas, que cada vez más están consultando sobre cuáles son los mecanismos (para operar en yuanes)», agregó.

Sobre ese tema, además, aseveró que el yuan, como moneda de un país que registra un crecimiento estable -a pesar de las adversidades mundiales- y bajos niveles de inflación, ofrece una «alternativa de estabilidad y rentabilidad para los inversores».

El también ex director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aseguró que, en términos de interés nacional, la diversificación de las fuentes de reservas y de las monedas empleadas para transacciones comerciales internacionales guarda relación con la soberanía monetaria.

«Recuperar la soberanía monetaria pasa por no estar atado a una única alternativa y es poder tener la posibilidad de engrosar las reservas, de poder financiar las importaciones. En este sentido, es muy importante que en el último pago que Argentina hizo al FMI, por primera vez en la historia del organismo y del mundo, la Argentina pagó una parte del vencimiento en yuanes», señaló.

Para el economista, el progreso de la internacionalización del renminbí responde a varios factores, entre los que se encuentra, en primer término, el crecimiento económico que logra mantener China y, en segundo lugar, la necesidad de los países emergentes y en vías de desarrollo de buscar alternativas monetarias ante las dificultades que plantea el actual orden internacional.

«Por ejemplo, para Argentina ha sido muy importante el swap de monedas que se instrumentó en 2014, porque Argentina en ese momento estaba viviendo prácticamente un virtual bloqueo a partir de la decisión del juez de Nueva York (Thomas) Griesa, quien había limitado el acceso a dólares por parte de Argentina», recordó Vanoli a propósito de los litigios contra el país efectuados en esa fecha por fondos de capitales de riesgo.

«El swap de monedas con China permitió una alternativa de financiamiento, de reservas, de comercio, así como recuperar su economía en los años 2014 y 2015″, remarcó Vanoli.

En la actualidad, frente a las restricciones al crédito internacional que enfrentan algunas economías, incluyendo la de Argentina, y ante un panorama global de volatilidad y de aumento de tasas de interés que propician salidas de capitales de los países periféricos, la utilización de monedas alternativas como el yuan se está profundizando, según el experto.

«Vemos con mucha atención como distintos países, no sólo asiáticos sino también en desarrollo, están comerciando, por ejemplo en el caso del petróleo y de otras materias primas, transacciones que hasta hace pocos años sólo se hacían en dólares, incluso muchos países occidentales están usando el yuan como una moneda fuerte que no tiene restricciones como en el caso de otras monedas«, aseveró.

Sobre un mayor uso de los yuanes en el país con vistas al futuro, Vanoli consideró que será un proceso «gradual» con un potencial de crecimiento que está anclado al fortalecimiento de las relaciones comerciales y a la Asociación Estratégica Integral entre Argentina y China.

Asimismo, destacó la voluntad de Argentina de participar de distintas iniciativas globales, como el grupo BRICS o la Iniciativa de la Franja y la Ruta propuesta por China.

«Todo esto genera un entramado de distintas oportunidades que seguramente van a hacer que cada vez más empresarios argentinos tengan que profundizar sus relaciones comerciales con distintos países, particularmente con China», apuntó.

En versión de Vanoli, la dinámica de crecimiento de China «va a llevar naturalmente a que el yuan sea más usado de lo que es en la actualidad» en el país y en el mundo, una tendencia que «seguramente se va a profundizar» en los próximos años.

Las primeras cuentas bancarias en Argentina

Están habilitadas tanto para empresas como para personas. La primera la abrió una firma nacional que es subsidiaria de una firma oriental

Mineras del litio son las primeras en abrir cuentas en yuanes.

Fue hace diez días cuando el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC, por sus siglas en inglés) abrió la primera cuenta bancaria en el país en yuanes. Fue a nombre de la empresa litífera Liex SA, según informó a Xinhua la entidad financiera. En los días siguientes se sumaron varias empresas más a esta operatoria, ya habilitada efectivamente en el país.

Se trata del primer banco comercial presente en el país que concreta una apertura de cuenta en renminbí. El ICBC abrió la cuenta corriente a la empresa minera argentina, subsidiaria de la firma china Zijin Mining, que cuenta con proyectos de exploración y explotación litífera en el noroeste argentino.

El procedimiento bancario se efectuó tras el anuncio del Banco Central de Argentina (BCRA), el pasado 29 de junio, de admitir depósitos en moneda china, tanto para cuentas corrientes empresariales como para cajas de ahorros de personas humanas.

La medida anunciada por la autoridad monetaria se complementa a la decisión, también reciente, de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que habilita la negociación de valores en yuanes, tanto de contado (spot) como de futuros en el mercado financiero local.

Liex SA ejecuta actualmente el proyecto de exploración y producción de litio «Tres Quebradas» (3Q) en la provincia de Catamarca. La empresa minera aspira a obtener una capacidad de producción estimada, al término de los próximos dos años, de unas 50.000 toneladas de carbonato de litio que serán destinadas a uso local así como a la exportación.

«Estamos muy contentos porque vamos a ser posiblemente uno de los primeros clientes en poder operar a través del sistema de cambio de divisas mediante yuanes. Luego de una visita que se hizo del Gobierno argentino en China, se encontró la alternativa de poder suplir lo que se venía tratando mediante la regulación de los dólares, que es lo que venía sucediendo en el sector minero. Ahora vamos a operar a través de yuanes, así que estamos muy contentos de poder tener esta posibilidad. La apertura de cuenta a través del banco fue de forma rápida y sencilla«, dijeron en la oportunidad representantes de la empresa a la agencia china de noticias Xinhua.

Destacan «impacto positivo» de los nuevos instrumentos

Ya se notan consecuencias favorables en las operatorias de comercio exterior de empresas argentinas, dijo el titular de la CNV. Hay interés del sector empresarial, que busca aprovechar los beneficios financieros y comerciales de su uso

La CNV se dispone a habilitar instrumentos financieros en yuanes.

El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sebastián Negri, destacó la formalización reciente de valores negociables en yuanes así como la habilitación de cuentas bancarias en dicha moneda, y señaló que, además de “ganar autonomía” y permitir “estabilizar las variantes macroeconómicas”, el uso del yuan y la formalización de estas nuevas opciones están “impactando positivamente en las operatorias de comercio exterior”.

“La habilitación de la negociación de valores negociables, aperturas de cuentas corrientes y el mercado de futuros en yuanes (RMB) tiene que ver con esa estrategia que consiste en profundizar el comercio exterior y las inversiones productivas como fórmula para construir un futuro mejor de desarrollo y progreso”, indicó Negri en una columna de opinión publicada en el portal de noticias Infobae.

El titular de la CNV se refirió a la formalización por parte del organismo hace dos semanas de la negociación de valores en yuanes con la resolución general 965/2023.

Por medio de ésta, se readecuaron disposiciones y requisitos exigidos para poder concretar en yuanes operaciones de compraventa de valores negociables de renta fija, nominados y pagaderos en dólares.

A ello se suma una disposición del Banco Central que incorporó al yuan como moneda admitida para la captación de depósitos en las cajas de ahorros y cuentas corrientes.

La apertura de estas opciones busca promover la incorporación del yuan en el mercado financiero argentino, por medio del uso del swap de monedas con China, además del pago de importaciones con dicha moneda, lo cual –señaló Negri- “ya está impactando positivamente en las operaciones de comercio exterior”.

“Cada divisa adicional que agregamos a nuestras reservas tiene por destino generar empleo, aumentar la inversión productiva y recuperar autonomía frente al sobreendeudamiento al que fuimos sometidos durante la gestión del (expresidente, Mauricio) Macri”, indicó Negri.

El desarrollo de mercados de contado y futuros de yuanes -precisó- “hace posible a las empresas que realizan operaciones de comercio exterior con China tener cobertura cambiaria en la moneda de ese país”.

Negri recordó que el intercambio con China “representa 21,5% de las importaciones argentinas y es el segundo destino de las exportaciones con 9,1% del total”.

Además, el presidente de la CNV dio cifras acerca del incremento de las operaciones a partir del incentivo al uso del yuan.

“Sólo entre principios de mayo y mediados de junio se concertaron operaciones en yuanes spot por el equivalente a US$661 millones, lo que representa dos tercios del monto total desde el comienzo de estas operaciones”, puntualizó el funcionario.

Además, “en la primera quincena de junio, se operó un volumen diario de yuanes en el mercado de contado que alcanzó 12% del total”.

Respecto a las importaciones, desde abril se autorizaron bajo el sistema SIRA operaciones “equivalentes a US$2.900 millones”.

Más allá del crecimiento local a partir de las medidas gubernamentales, Negri recordó que el yuan ya es “una de las cinco monedas de reserva internacional que el Fondo Monetario Internacional utiliza para definir el valor de los Derechos Especiales de Giro (DEG)”.

“Necesitamos aprovechar de todas y cada una de las oportunidades disponibles en el mundo para ofrecerle un futuro mejor a las y los 46 millones de argentinos”, concluyó el titular de la CNV.