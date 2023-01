Esta medida, acordada con el Banco de la Nación Argentina (BNA) y un grupo de empresarios, sigue su marcha. Mientras tanto, la cooperativa láctea contará con capital de trabajo asegurado, ya que la asistencia financiera se destinará a la adquisición de leche, insumos y servicios productivos. Encuentro en el Ministerio de Trabajo por reclamo de precisiones del gremio

Por Javier De Pascuale

Se conoció mediante la publicación de la decisión administrativa 54/2023 del Instituto Nacional de Economía Social (Inaes) al ser publicada en el Boletín Oficial de este jueves: el Gobierno nacional aumentó la partida presupuestaria del Inaes en 1.200 millones de pesos para establecer una asistencia financiera a SanCor, hasta ese momento desconocida para el público y no anunciada por el poder político. Apenas conocida la decisión, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) solicitó una reunión, que se llevó a cabo por la tarde en el Ministerio de Trabajo de la Nación.

“Resulta oportuno aumentar el presupuesto vigente del Inaes con el fin de atender las transferencias a cooperativas agropecuarias destinadas al Fideicomiso Financiero de Administración Reestructuración Sancor”, señala el Boletín Oficial, partida que -según el portal especializado Agrofy- «nada tiene que ver con el fideicomiso que se firmó en enero de 2022″, que estableció un esquema público-privado de salvataje de la cooperativa, que venía de un proceso de crisis.

Luego de la reestructuración encarada entre 2017 y 2019, que incluyó la venta de buena parte de sus activos y un acuerdo preventivo extrajudicial para abonar una porción de una enorme deuda comercial, la cooperativa láctea aprobó en enero del año pasado un acuerdo para ceder la gestión empresarial al fideicomiso mencionado, encabezado por José Urtubey, titular de Celulosa Argentina, con el fondeo y el apoyo de los bancos estatales, fundamentalmente del BNA. El plazo establecido por el acuerdo fue de 15 años. Actualmente gestiona seis plantas industriales que procesan diariamente unos 650 mil litros de leche, que son empleados para elaborar leche fresca y en polvo, manteca, crema, dulce de leche y quesos; y cuenta con unos 1.700 empleados.

El acuerdo por el fideicomiso también fue avalado por Atilra y hoy el directorio de aquél está integrado por Urtubey, Marcelo Figueiras, del laboratorio Richmond; Gustavo Scaglione, del grupo Televisión Litoral y el diario La Capital de Rosario; Jorge Estévez y Leandro Salvatierra. Su funcionamiento venía monitoreado por el área de Desarrollo Productivo, que pasó a integrar la megacartera de Economía, que dirige Sergio Massa.

Ahora, el Gobierno sumó el aporte de otros 1.200 millones de pesos, como asistencia financiera destinada a la adquisición de leche, insumos y servicios productivos; es decir, capital de trabajo.

La medida del Inaes, hoy bajo la dirección de la Jefatura de Gabinete de Ministros y con la atenta mirada del asesor presidencial Fernando “Chino” Navarro, «va en concordancia con lo que el dirigente del Movimiento Evita prometió en noviembre del año pasado. Un plan de salvataje para el verano que le permita a la cooperativa paliar la situación crítica que atraviesa el sector lácteo por un menor rendimiento de la producción«, precisó la fuente, que agregó además que la decisión «se tomó con recaudos en Atilra: fuentes cercanas al secretario Gremial, Etín Ponce, aseguraron a Agrofy que no están en contra de las ayudas pero que no deben ser parches».

El gremio pidió una reunión para dejar plasmada su postura de que «todos los fondos que otorgue el Estado sean a través del fideicomiso con los empresarios. Entienden que es la única salida porque engloba todos los sectores, incluyendo a los trabajadores». Por ahora, la ayuda es directa a la cooperativa, se aclaró, de modo que «los fondos para el fideicomiso de 2022 deben esperar», pero aseguran que el equipo de Massa trabaja en este sentido.