La diputada nacional del Frente de Todos se dirigió al cordobés cuando éste y Karina Banfi empezaron a interrumpir su exposición a los gritos.

La diputada nacional del Frente de Todos Vanesa Siley humilló este jueves al presidente del bloque de la UCR, Mario Negri, al tildarlo de «machirulo» mientras exponía en la comisión de Juicio Político.

En la última parte del primer día de debate de la comisión presidida por Carolina Gaillard, la legisladora oficialista exponía sobre las iniciativas de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia cuando los diputados radicales Mario Negri y Karina Banfi empezaron a interrumpirla a los gritos.

«Hablo cómo yo quiero, diputado Negri. Déjeme terminar la idea y digo lo que quiero», se jactó la representante kirchnerista, saliendo al cruce del cordobés que hablaba encima de ella, cuestionando sus dichos insistentemente.

En medio de ese contrapunto, intervino Gaillard para pedirle tanto a Negri como a Banfi que cesaran en su actitud y dejaran «terminar con el uso de la palabra sin interrupción por favor».

Nerviosa por las interrupciones, Siley protestó: «Te dicen cómo tenés que hablar, cómo tenés que pensar, te dicen qué es lo que tenés que decir. Estoy siguiendo atentamente la comisión. Estuve respetando a todos y a todas».

La titular de la comisión trató de zanjar la discusión cediéndole la palabra a Negri, pero Siley no aceptó el pedido. «No, no le concedo la interrupción por machirulo. Sigo hablando sobre lo que estaba diciendo», arremetió.En su argumentación a favor del juicio político a la Corte, Siley afirmó que el Poder Judicial «no tiene legitimidad social, está desacreditado y no responde a los intereses del pueblo».

«Es lenta y poco transparente. ¿Por dónde creen ustedes que se empieza para cambiar a ese Poder Judicial? Sino vamos a empezar por cuestiones decorativas. Por eso hay que empezar por la conducción del Poder Judicial, que es la instancia mayor revisora que tiene el Poder Judicial y es la que baja línea política al interior de la Justicia», se respondió.

«Acá a veces escucho que ponen el grito en el cielo por los DNU. El 50% de la actual Corte convalidó ser designados por un Decreto de Necesidad y Urgencia en diciembre de 2015», recordó la referente del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (Sitraju).