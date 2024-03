El Gobierno ahora amenaza con cobrar Ganancias de forma retroactiva

El ministro del Interior, Guillermo Francos, indicó que el gobierno de Javier Milei podría cobrar el Impuesto a las Ganancias de forma retroactiva si no se aprueba la Ley ómnibus.

«Hubo un decreto que sancionó el Gobierno de Massa por el cual se quitó la atribución de hacer las retenciones a las empresas a los trabajadores en relación de dependencia», dijo Francos este jueves en diálogo con Radio Rivadavia.

«Toda esa gente que quedó en esa situación, en realidad, si no se soluciona el tema con la Ley Ómnibus, va a quedar sujeta a pagar por ese trimestre, esos tres meses, cuatro meses del año 2023. Van a quedar sujetos al pago porque es el periodo fiscal 2023, y la ley lo planteó a partir del periodo fiscal 2024. Es un tema que hay que solucionar», explicó.

Francos argumentó que la quita de retenciones a las empresas y trabajadores en relación de dependencia era para el período fiscal de 2024, por lo que hay cuatro meses de 2023 en los que no se cobró el impuesto.

La Ley Ómnibus, que volvería al Congreso, incluye un capítulo fiscal con la restitución del impuesto.