El subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, Federico Bernal, salió a aclarar hoy la decisión oficial de no tocar “por ahora” las tarifas para los comercios y las pequeñas y medianas empresas. De acuerdo a lo informado, la segmentación, por ahora, correrá solo para usuarios residenciales.

La decisión del Gobierno se conoce un día después de la conferencia de prensa en la que la secretaria de Energía, Flavia Royón, junto a Bernal y otros funcionarios difundieron la compleja segmentación tarifaria.

La situación será distinta para el caso de la energía eléctrica de comercios y las pequeñas y medianas empresas. Según confirmó el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, estos usuarios pasarán a pagar la tarifa plena en todo el país, porque se considera un “insumo de lucro” a la electricidad.

En declaraciones a la radio porteña Urbana Play, Bernal además explicó: “En gas no se va a tocar tema comercios. El precio del gas se mantiene, pero transporte y distribución en el servicio de gas por redes no hay subsidios. Para las pequeñas y medianas empresas no hay segmentación. En el gas, por ahora, la segmentación es solo para los usuarios residenciales”.

«Lo que deberán pagar los usuarios por sus consumos de gas en las boletas que empezarán a llegar el mes que viene «no es un tarifazo, no es un aumento desmedido y va a depender de si un cliente empieza a mirar su medidor», aclaró Bernal.