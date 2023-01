La Provincia cuyana queda fuera del mercado de cambios oficial y tendrá problemas para acceder a la compra de insumos importados. El Gobierno cree que esta medida tiene relación con la alianza con Schiaretti

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) suspendió por tres meses el acceso de la Provincia de San Luis al mercado del dólar oficial, como consecuencia de haber confirmado que el gobernador Alberto Rodríguez Saá compró 30 millones de dólar bolsa (MEP). A los ojos del Gobierno -hasta ahora aliado al puntano-, esto favoreció la corrida cambiara que le pone presión al dólar paralelo.

El jueves de la semana pasada, el MEP saltó 15 pesos en su cotización, lo que encendió las alarmas del Ministerio de Economía y del BCRA, que se pusieron a buscar el origen. La operación fue confirmada por las autoridades del Central y ahora resolvieron que San Luis queda impedida de hacerse de dólares a precio oficial por 90 días, tal como lo determina la regulación vigente sobre el mercado de cambios.

Ésta data de mayo de 2020, cuando el BCRA extendió a «90 días previos y 90 días posteriores la restricción para realizar operaciones de compraventa de títulos públicos en moneda local con liquidación en divisas para las empresas que requieran acceder al mercado oficial de cambio».

Esto significa que quien opera dólar financiero -así se trate de contado con liquidación o MEP- no puede comprar dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) por 90 días; y quien compró dólares en éste, no puede realizar operaciones de compra de títulos públicos en pesos con liquidación en dólares durante 90 días.

San Luis, como el resto de las provincias, puede adquirir divisas a la cotización oficial tanto para el pago de compromisos de deuda como para el abastecimiento de insumos importados, algo que hace regularmente. Con esta sanción de tres meses no podrá comprar, por ejemplo, insumos hospitalarios importados.

«Los gobiernos provinciales tienen flujos de dólar al oficial con los que se hacen transacciones a diario. A modo de ejemplo, los insumos hospitalarios. Eso hay que multiplicarlo exponencialmente en relación con la infraestructura de la Provincia», explicó al portal La Política Online una fuente del Gobierno puntano.

Más allá de la sanción del Central, la Comisión Nacional de Valores (CNV) tiene bajo investigación la operación porque los gobiernos provinciales sólo pueden dolarizar activos para poder cumplir con compromisos externos, no para tratar de preservar el valor de sus recursos; mucho menos para tratar de desestabilizar un gobierno (tan débil que no podría aguantar un movimiento como ése).

La sigla MEP refiere a un sistema de cotización en tiempo real, lo que explica la volatilidad del precio con relación a la oferta y la demanda. Según conocedores del mercado, un movimiento de 30 millones de dólares puede hacer variar significativamente el precio de la divisa en ese tipo de cambio. Pese a esas supuestas acusaciones del Gobierno, el dólar MEP se ha mantenido por debajo del valor de otro tipo de cotizaciones -casi $40 por debajo del valor del dólar Qatar-.

La investigación de la CNV tiene más un trasfondo político que económico, porque interpreta que el hecho está vinculado con que Rodríguez Saá anunció una alianza con el cordobés Juan Schiaretti para disputarle el voto del peronismo de centro a Sergio Massa, ministro de Economía, el único candidato que tiene el kirchnerismo en la actualidad.

De esta manera empiezan a adelantarse las internas y sus consecuencias, que pueden desestabilizar toda una economía que se sostiene apenas en un frágil equilibrio.