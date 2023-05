El argumento oficial es que la medida apunta a reducir los riesgos que las operaciones con estos activos podrían generarle a los usuarios. Malestar y desconcierto en el sector.

Las billeteras electrónicas que ofrecen cuentas de pago no podrán “realizar ni facilitar a sus clientes las operaciones con activos digitales, incluidos los criptoactivos”, según dispuso hoy el Banco Central. La decisión impide a las fintech que sean proveedores de servicios de pago “efectuar este tipo de operaciones por sí mismos ni ofrecer iniciarlas desde sus aplicaciones o plataformas web. Por ofertar o facilitar se entiende la disponibilidad de botones de compra automatizados para el usuario. Las personas interesadas deberán realizar la operación por su cuenta”, dijo el BCRA en un comunicado.

Un año atrás, el BCRA había dispuesto la prohibición de comerciar criptomonedas para los bancos, pocos días después de que una entidad líder, el Galicia, había comenzado a ofrecerlo a sus clientes. “Esta norma equipara las reglas que los PSPCP y las entidades financieras deben cumplir”, dijo el BCRA.

Inesperado

La medida sorprendió al ecosistema fintech, en gran parte volcado a las criptomonedas. Varias empresas del sector desconocían la llegada de esta restricción, a la vez que coincidieron en no tener precisiones sobre el alcance de la decisión, según relata el diario Infobae.

Pese a que existen muchas dudas en ese sentido, la prohibición del BCRA tiene su foco en evitar que las billeteras masivas que ofrecen distintos servicios financieros, como pagos e inversiones, puedan operar con criptoactivos. El Central quiere que esas empresas no puedan vender Bitcoin, de la misma forma en que no pueden hacerlo los bancos. La norma afectará a quienes ya lo hacen en la Argentina y desalentará a las que venden criptos en otros países. Este último es el caso de Mercado Pago, que ya ofrece criptomonedas en Brasil, México y Chile.

Al mismo tiempo, en el mercado interpretaron que no tendrá mayores efectos sobre aquellas billeteras con un perfil más específico hacia la compraventa de criptomonedas que combinan esa operación con la posibilidad de hacer pagos con tarjetas o QR, (Belo, Lemon, Bitso y otras), que seguirán funcionando como hasta ahora. Sin embargo, la resolución es ambigua y todavía no se sabe el alcance real de la decisión.

Pese a que existen muchas dudas sobre la norma, distintas fuentes explicaron que la prohibición del BCRA tiene su foco en evitar que las billeteras masivas que ofrecen distintos servicios financieros, como pagos e inversiones, puedan operar con criptoactivos

La norma

La breve normativa que lanzó el BCRA, la A7759, no hace referencia alguna a “botones de compra automatizados” sino que alude a todo tipo de operación con criptomonedas realizadas por los “Proveedores de Servicios de Pago que ofrecen Cuentas de Pago (PSPCP)”, nombre técnico que reciben las billeteras electrónicas. La disposición establece: “Disponer que los PSPCP no podrán realizar ni facilitar a sus clientes la realización de operaciones con activos digitales –incluidos los criptoactivos y aquellos cuyos rendimientos se determinen en función de las variaciones que esos registren– que no se encuentren autorizados por una autoridad reguladora nacional competente ni por el Banco Central de la República Argentina.”

Este último aspecto, en que se puntualiza la jurisdicción argentina, es clave. En muchas billeteras que operan en el mercado argentino, conviven una empresa da servicios de pago como una cuenta virtual (CVU) y una tarjeta Visa o Mastercard que es un PSPCP y está regulado por el BCRA, con otra firma que hace la compraventa de criptoactivos y que no tiene esa regulación. Eso es lo que genera dudas sobre el verdadero alcance de la medida, que parece destinado a evitar que los usuarios puedan combinar el uso de tarjetas con el ahorro en criptoactivos.

Críticas

Desde ONG Bitcoin Argentina dijeron al respecto: «La medida es sorpresiva e inconsulta. No se comprende qué objetivo busca el BCRA prohibiendo una actividad que hoy es enteramente satisfactoria y útil para los clientes de los exchanges locales. Esto tendrá por efecto inmediato dificultar el acceso de los trabajadores y ahorristas argentinos a formas alternativas de ahorro que los protejan de la inflación, y que no generan costo alguno al BCRA. Por otra parte, este tipo de medidas promueven la informalidad, donde los riesgos y los costos son mucho mayores para el ahorrista».

Algunos analistas en internet creen ver en la medida una forma de regular el mercado del dólar cripto, que estaba completamente por fuera de las posibilidades de control a partir de la normativa vigente. De este modo se buscaría intervenir también allí, despegando la posibilidad de fácil acceso a las divisas digitales con las que muchos usuarios especulan sobre el tipo de cambio. Es, desde los hechos, una forma de abandono progresivo del peso, tal como se vivió en Venezuela durante el proceso hiperinflacionario.

Algunos otros economistas señalaron que la medida podría tener que ver con el acuerdo con el FMI, cuya postura en contra de las criptomonedas y a favor de los bancos centrales es conocida desde hace mucho tiempo.

Con todo, lo imprevisto de la decisión y la falta de explicaciones claras abre todo tipo de análisis e interpretaciones sobre el hecho.