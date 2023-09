El empresario y economista Eduardo Constantini, consideró que la Argentina “lo que necesita es orden, hay miles de oportunidades” al tiempo que aseguró que atravesamos un “fin de ciclo” porque el Estado “está quebrado”.

Constantini expuso ayer como orador invitado por la Bolsa de Comercio de Córdoba.

“La pandemia cambió el mundo, trajo nuevos paradigmas y comportamientos. Hubo una relectura de la globalización, cierto movimiento desglobalizador, a lo que se suma la guerra de Rusia y Ucrania y la guerra tecnológica, geopolítica entre China y Estados Unidos.

Lo que la Argentina produce tiene demanda; la Argentina lo que necesita es orden, hay miles de oportunidades”, estimó.

“Esta crisis es más grave, más aguda. Hay un fin de ciclo porque el Estado está quebrado; hemos aplicado políticas demagogas o puristas a costa del Estado, hemos agrandado el Estado y, a la vez, hemos quebrado sus finanzas, además del balance del Banco Central. Hemos agotado el financiamiento externo. La Argentina forzosamente tiene que cambiar su política, sino vamos a una hiperinflación”, dijo aunque consideró que una híper “se podría producir si siguen los errores forzados o si el próximo gobierno falla”.

“La inercia inflacionaria pasó a doble dígito. Los futuros están descontando esa situación más el riesgo del manejo de la situación por parte del Gobierno”, señaló.

“Los milagros no existen, la Argentina no puede dar soluciones inmediatamente, necesitamos años, casi décadas para resolver los problemas estructurales que tenemos”, indicó el empresario.

Constantini consideró que “cuando la inflación es alta hay que bajar el gasto; hay que debilitar el mercado laboral para que los aumentos de sueldo no sean tan altos para que no presionen los precios. Así funciona la economía. Ojalá no fuera así el trade off. Hoy el desequilibrio es gigante y no hay otra solución que disciplinarnos y hacer sacrificios para un día estar mejor”, concluyó.

En cuanto al mercado inmobiliario, puntualizó que “el mercado está barato porque el dólar está caro; los desarrollos bien concebidos destinados a ese segmento son los que se venden y con un margen razonable. El dólar debería estar entre $350 y $700; $350 es bajo; debería estar 20% o 30% arriba”.

“Las propiedades están baratas y hay compras por parte de empresas que tienen pesos y que por problemas regulatorios no pueden irse al dólar, se refugian en propiedades, igual que familias”, graficó.

Previamente, el titular de la Bolsa, Manuel Tagle, insistió en que Argentina debe empezar a dar muestras de sensatez. Tenemos una situación de Leliqs, de pasivos del Banco Central que son cuatro veces la base monetaria. Es un problema”.

En ese marco, dijo que la “estabilidad económica es la base para construir crecimiento y desarrollo. Hay que volver a la economía de mercado, con precios libres, integrada al mundo”.