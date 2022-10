La Cámara Argentina Fintech se expresó contra la decisión de Anses de no permitir el cobro del beneficio del programa «Refuerzo Alimentario para adultos sin ingresos» a usuarios de cuentas digitales, como Mercado Pago o Ualá, que hubieran recibido transferencias o acreditaciones de dinero en los últimos dos meses, tanto en el plano personal como familiar.

La decisión del gobierno es vista como arbitraria y discriminatoria por parte de la cámara que nuclea a las entidades del sector, pero también por referentes sociales como Juan Grabois o Natalia Zaracho. La diputada nacional por el oficialismo fue dura en sus redes: «Mientras los jueces cobran $2.000.000 y no pagan impuestos, acá abajo si compraste una polenta con Mercado Pago no podés cobrar el Refuerzo Alimentario. Que feo ser siempre fuerte con los débiles y débil con los fuertes».

«La utilización de medios de pago digitales no debería ser considerada un criterio de exclusión para el desarrollo de políticas sociales», destacó la Cámara Argentina Fintech en un comunicado. “Las cuentas virtuales vienen registrando un fuerte crecimiento y ya explican la mitad de las transferencias que se realizan en el país. Es por eso que esta medida de la Anses juega en contra de la digitalización y a favor del efectivo”, consideran las fintech.

«La propagación del uso activo de cuentas y medios de pago en todos los estamentos de la población produce un enorme beneficio social: acerca a las personas y a las comunidades a soluciones útiles, accesibles y seguras que promueven una forma sostenible de inclusión para luchar contra la pobreza», recalcaron desde la entidad.

“Además, se convertiría en una herramienta eficiente para viabilizar el cobro de este tipo de beneficios, evitando someter a sus destinatarios a colas interminables, que resultan anacrónicas si se tiene en cuenta los beneficios que la digitalización de las finanzas ha aportado al sistema», agregó la cámara.