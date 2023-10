Caja: la jubilación promedio llegó a $419 mil en septiembre

La jubilación promedio que pagó la Caja de Córdoba alcanzó en septiembre 419.863 pesos, 180,36% superior a un año atrás.

Sin embargo, el incremento -que supera largamente a la inflación del período- obedece en parte a que en septiembre de 2022 aún regía el diferimiento de dos meses para el pago de los aumentos de los activos a los jubilados, situación que luego quedó suspendida al menos hasta diciembre próximo.

Sin ese cambio, el aumento real sería de 160% en la comparación interanual.

Con la liquidación de septiembre se modificaron los haberes de 108.554 beneficios, el 96,2% del total de la población cubierta por el sistema previsional provincial.

En términos financieros, el impacto en los haberes tuvo asociada la expansión del gasto corriente previsional en $11.451,6 millones mensuales (33,4% del gasto previsional mensual).

Los aumentos introducidos en la liquidación tuvieron su origen en cinco fuentes diferentes: La aplicación de la movilidad sobre los haberes previsionales en función de las variaciones en las remuneraciones de los agentes activos (Índices Salariales Sectoriales ); el anticipo excepcional de la movilidad; el incremento del tope jubilatorio; la movilidad por aplicación del Índice Promedio de Salarios (IPS): este tipo de movilidad se aplica semestralmente (con los haberes correspondientes a los meses de marzo y septiembre de cada año) a jubilados y pensionados asignados al “Sector General”, dado que en su vida activa no prevalece ningún sector de movilidad, y a los ex empleados de comunas, comisiones vecinales y municipios con menos de 40 empleados que aún no han presentado la documentación necesaria para la confección del índice de Salarios Sectorial correspondiente y, finalmente, el pago de un bono compensatorio.

En cuanto a la incidencia en el gasto total, los aumentos aplicados a 28 sectores que beneficiaron a más de 81.500 jubilaciones y pensiones, generaron un incremento mensual de las erogaciones de $1.448,7 millones.

Mientras tanto, por el “anticipo excepcional de la movilidad”, las erogaciones extra llegaron a $7.047,1 millones.