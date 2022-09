El canciller Santiago Cafiero mantuvo un encuentro de trabajo con el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Wang Yi, con quien analizó el ingreso de nuestro país a los BRICS -que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- y otros temas de la agenda bilateral.

Tras el encuentro en el marco de la 77 Asamblea General de la ONU en Nueva York, Cafiero aseguró: «El canciller chino, Wang Yi, me manifestó el firme apoyo de su país para que la Argentina ingrese al BRICS», en un mensaje publicado en su cuenta de Twiter.

«Seguimos trabajando para agilizar procesos de apertura de nuevos mercados con China, nuestro segundo socio comercial y el segundo destino de las exportaciones argentinas», destacó el funcionario.

En el encuentro los cancilleres acordaron ayer por la noche continuar el trabajo conjunto de alto nivel, en base «a los consensos adoptados durante la visita que el presidente Alberto Fernández realizó a China en febrero último», según informó Cancillería.

Asimismo, pusieron de relieve “el excelente estado de la relación bilateral” en el marco del actual “Año de la Amistad y la Cooperación entre Argentina y China”, inaugurado por los presidentes en ocasión del 50 aniversario de relaciones diplomáticas que se conmemora durante 2022.

En ese sentido, Cafiero remarcó que es «necesario avanzar en diseñar los próximos 50 años de la relación, no sólo de China con la Argentina sino con América Latina», en virtud de la presidencia pro témpore de la Celac que ostenta el país.

Wang Yi le remarcó a Cafiero el firme apoyo de su país a la membresía de la Argentina al grupo de los BRICS, en línea con lo acordado entre los líderes del grupo.

El ministro argentino agradeció el acompañamiento y puntualizó que el país “puede contribuir de este modo a fortalecer y ampliar la voz en defensa de los intereses del mundo en desarrollo y el sur global, en un contexto de incertidumbre y polarización mundial donde se vuelve imprescindible coordinar políticas en materia de seguridad energética y alimentaria”.

China es actualmente el segundo socio comercial y el segundo destino para las exportaciones argentinas.

El canciller argentino remarcó además la importancia de las inversiones de capitales chinos en la Argentina y que puedan ampliarse, destacando al sector energético.

En ese sentido, el funcionario recordó que la Argentina posee la segunda reserva más grande de gas no convencional del mundo y es el cuarto productor de litio a nivel global.

Los ministros destacaron el valor de la reunión de la comisión mixta económica comercial entre ambos países realizada en el mes de agosto pasado, donde se continuó avanzando en el diálogo con China para la concreción de obras de infraestructura en el marco del “Memorándum de Entendimiento de la Iniciativa de la Franja Económica de la Ruta de la Seda y de la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI”.

Cafiero reconoció especialmente el apoyo chino a la posición argentina en la Cuestión Malvinas a través de sus intervenciones como miembro del Comité Especial de Descolonización, en particular el respaldo expresado por su delegación en la reciente sesión celebrada el pasado 23 de junio.