En el marco del ‘1° Congreso Internacional de Maíz’, el gobernador Juan Schiaretti reafirmó hoy el reclamo al Gobierno nacional para que eleve al 20% el corte de bioetanol y el biodiesel, en los hidrocarburos, actualmente en 12%. Se trata de un beneficio que va a permitir “agregarle valor, cuidar la ecología, el medioambiente y que haya más inversiones”.

“Córdoba es responsable del 40% de la producción de maíz y del 40% de la producción de bioetanol”, destacó el mandatario provincial. Además, enfatizó que en Córdoba no solo hay productores agropecuarios, sino también agroindustrias que agregan valor a las materias primas. no obstante, no perdió oportunidad para reafirmar su postura de “eliminar gradualmente las retenciones agropecuarias”.



Respecto al maíz, Schiaretti afirmó que, con 50 millones de toneladas de ese grano, Argentina se coloca entre los cuatro primeros productores del mundo. Contabilizando los volúmenes despachados, el país es el segundo en exportación global de ese producto.

Con todo, detalló también que la Región Centro produce 30 millones de maíz; de ese total, Córdoba aporta 20 millones de toneladas, por lo tanto, esos volúmenes convierten a la provincia en la primera productora del país.