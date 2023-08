CAME evaluó con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca nacional anuncios que hizo Massa la semana pasada

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) analizó este miércoles con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, la decisión de eliminar los derechos de exportación o «retenciones» a cinco productos de las economías regionales a partir del 1º de septiembre.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la semana pasada que a partir de septiembre próximo «ninguna economía regional pagará retenciones».

Los sectores que van a estar comprendidos en la eliminación del cobro de retenciones serán el maní, el vino, arroz, la industria forestal, cáscaras de cítricos y el tabaco.

“Queremos privilegiar al que invierte y genera trabajo, al que apuesta y agrega valor”, expresó Bahillo.

Acompañado de su jefe de Gabinete, Juan Manuel Fernández Arocena, y el subsecretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, Luis Contigiani; Bahillo explicó que «debemos avanzar en un esquema que promueva la exportación con valor agregado para dinamizar la generación de empleo y fortalecer el arraigo».

Por su parte, el presidente de CAME, Alfredo González, indicó que “las economías regionales exportan por casi US$ 7.000 millones, según el monitor de exportaciones que hacemos en la entidad”.

Además, destacó que “al fomentar la producción regional se fortalece la economía del interior del país, generando arraigo en las poblaciones locales. Necesitamos recuperar la rentabilidad y la competitividad de nuestras producciones de las economías regionales”.

Por su parte, Contigiani realizó una presentación sobre los criterios de reducción de las alícuotas de derechos de exportación a cinco producciones de las economías regionales: vitivinicultura, tabaco, arroz, maní, cáscaras deshidratadas y aceites esenciales en cítricos.

Por parte de CAME asistieron los consejeros titulares, Pablo Villano y Jorge Pazos; el representante de CAME ante la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) Alberto Sánchez y el director de ejecutivo de Economías Regionales de CAME, Pablo Vernengo.

Desde las cadenas productivas participaron de manera presencial, el representante de la Cámara de Tabaco de Salta, Luis Adolfo Cevasco; y de manera virtual, el presidente de la Asociación Argentina de Productores Algodoneros, Héctor Linke; el representante de la Federación Económica de Mendoza (FEM) Sebastián Lafalla; y el presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA), Javier Prida.