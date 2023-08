El Presidente repasó diferentes acciones de Gobierno a través de la red social Twitter. Destacó que hoy se observa “la mayor cantidad de personas con empleo asalariado registrado privado desde que se mide este indicador, en enero de 2009″. Respecto a los vencimientos con el Fondo, dijo que más allá del cumplimiento, “algunos están especulando” con una devaluación

El presidente Alberto Fernández afirmó que «no es lo mismo un gobierno que aumenta el desempleo» que «uno que cuida a los trabajadores y genera más» trabajo, al compartir datos del Panorama Mensual de Trabajo Registrado de la cartera laboral que incluye estadísticas de mayo y junio de este año.

«No es lo mismo un Gobierno que aumenta el desempleo que uno que cuida a los trabajadores y genera más empleo. Hay más de un millón de trabajadores incorporados al trabajo registrado y más de 350 mil trabajadores con empleo asalariado registrado privado», detalló el Presidente a través de un hilo de mensajes publicados en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Además, el jefe de Estado sostuvo: «No creemos en la patria financiera, creemos en una sola clase de hombres y mujeres: los que trabajan».

A partir de los datos publicados por la cartera dirigida por Raquel «Kelly» Olmos, Fernández destacó que el país cuenta con «la mayor cantidad de personas con empleo asalariado registrado privado desde que se mide este indicador, en enero de 2009».

«Es resultado de la continuidad de la fase expansiva del empleo formal que ya acumula 34 meses de crecimiento en forma consecutiva», señaló Fernández.

También subrayó que durante los primeros cinco meses del año unos «75 mil trabajadores se sumaron a la nómina de empleos formales del sector privado», lo cual representa un «incremento del 1,2% en comparación con los niveles de empleo de diciembre de 2022».

«Con el crecimiento observado en mayo de 2023, se totalizan 34 meses consecutivos de expansión en el empleo asalariado formal del sector privado. Durante este ciclo de crecimiento, más de 560 mil personas han logrado obtener puestos de trabajo asalariados en el sector privado», amplió Fernández.

En lo que refiere al sector de la construcción, el mandatario resaltó los «34 meses consecutivos con variaciones mensuales positivas».

«El número de trabajadoras y trabajadores con empleo asalariado registrado observado en el mes de mayo es un 17% mayor al valor verificado en diciembre de 2019», puntualizó.

Pagos al FMI

En otro tramo, Fernández aseguró que el pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) con Derechos Especiales de Giro (DEG) de Qatar dará «más tranquilidad», más allá «de que algunos están especulando y haciendo ruido en algunos mercados».

Fernández dijo que Argentina «quiere cumplir el acuerdo que hizo en su momento con el FMI, y la realidad es que no es fácil».

En ese sentido, el jefe de Estado argumentó que «el año pasado sobrecumplimos las metas y crecimos cinco puntos y medio (en materia económica), pero este año con la sequía, recibimos un golpe durísimo».

«Nos ingeniamos y trabajamos codo a codo con (el ministro de Economía) Sergio (Massa) para ver de qué manera encontrábamos una solución», señaló.

Y agregó: «La encontramos y ahora vamos a tener más tranquilidad, más allá de que algunos están especulando y haciendo ruido en algunos mercados».

«Estamos confiados en que vamos a poder ordenar con esto que hemos hecho», completó Fernández.

Temas pendientes

En otro orden y en relación a la situación actual y a las próximas PASO, el jefe de Estado dijo que «nos queda mucho por hacer y en eso seguimos trabajando, hasta que, espero, Sergio nos suceda y siga el mismo camino», añadió Fernández.

Además de aclarar que los últimos días de campaña hacia las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) las vive «tranquilo», el Presidente habló de la interna en los distintos espacios que apuntan a quitar derechos y contestó que «es muy preocupante» y eso «es algo que los que nos escuchan tienen que prestarle atención».

«Nosotros siempre entendimos que la mejor Argentina es la que amplía derechos y nosotros ampliamos derechos de todo tipo, laborales y sociales», remarcó.

Y apuntó: «Escucho decir cosas que realmente me preocupan», como por ejemplo cuando «quieren terminar con las indemnizaciones por despido» o «cuando me dicen que la pasantías tienen que pasar de tres a seis meses, porque eso es precarizar el trabajo de la gente».

O también «cuando escucho decir que el problema son las convenciones colectivas me preocupa, porque son el mecanismo que tiene los trabajadores para defender su posición»; o «cuando escucho decir que el problema es que la Argentina no es como Qatar, que no tiene sindicatos, pero si la Argentina se diferencia del resto de América Latina es precisamente porque tiene un sindicalismo fuerte que defiende a los que trabajan».

«No saben el trabajo que fue durante estos cuatro años poder recuperar la economía, el trabajo», enfatizó Fernández.

«No perdamos el esfuerzo que hemos hecho en un momento tan difícil, con una deuda que nos dejaron que es imperdonable, ha sido una irresponsabilidad enorme, con la pandemia, con la guerra, con la sequía; por favor, reflexionemos», indicó al referirse al préstamo que en 2018, el gobierno de Mauricio Macri tomó con el FMI.