Alberto Fernández acordó una ampliación del swap en 6.500 millones de dólares

El presidente Alberto Fernández anunció esta mañana desde China que ese país «una vez más» atendió los pedidos de la Argentina y «amplió el uso del swap» en 6.500 millones de dólares, según se lo comunicó su par Xi Jinping durante una reunión bilateral que mantuvieron hoy en el Gran Palacio del Pueblo de la ciudad de Beijing.

«Acabamos de terminar una muy buena reunión con el presidente Xi Jinping. Le planteamos nuestros problemas y, una vez más, el gobierno chino atendió nuestros pedidos y nos dio una ayuda muy importante: lo que ha hecho fue ampliar el uso del swap que ya teníamos concedido. Lo habíamos pedido por 5 mil millones y nos concedieron 6.500 millones de dólares, lo que significa un gran alivio para la Argentina, porque significan reservas que ingresan al país», dijo el Presidente esta mañana en declaraciones formuladas desde China a Radio 10.

Según informaron fuentes oficiales, la bilateral entre Fernández y Xi Jinping duró unos 40 minutos y, en su transcurso, el mandatario chino confirmó la ampliación del swap en 47 mil millones de yuanes, lo que representan unos 6.500 millones de dólares -con disponibilidad inmediata-, al tiempo que se reafirmó la continuidad del trabajo conjunto en la Franja y la Ruta de la Seda.

«Van a ser de libre disponibilidad y ello nos permitiría de ser necesario intervenir en los mercados», aclaró el Presidente.

«Cada vez que pasamos un momento difícil, el Gobierno de Xi Jinping nos brindó su apoyo. Esto es importante para que la producción no se detenga», remarcó el mandatario en diálogo con Radio 10.

En ese sentido, agregó: «Estas son las cosas que los argentinos tenemos que saber valorar porque si no terminamos todos confundidos y por ahí hay un loco que dice que no va acordar ni negociar con un país cuando en verdad esos países ayudan a la Argentina muchísimo y Argentina debe valorar donde están los amigos que lo ayudan».

De esta forma, hizo referencia a ideas planteadas por el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, que propone cortar las relaciones con el gigante asiático.

Según evaluó Fernández, la ampliación del swap implica «garantizar que la economía se reponga más rápido, es garantizar la creación de trabajo y los puestos de trabajo que existen» y remarcó: «Privilegié los vínculos con China y acá están los resultados».

Asimismo, destacó que la ayuda obtenida de China «permite terminar el año tranquilos y dejar una economía que lleva 36 meses ininterrumpidos de crecimiento del empleo registrado y donde la actividad industrial registrada en este primer semestre tuvo el mayor crecimiento de los último siete años».

«Ello me da una enorme tranquilidad para el futuro. Quien me suceda, que espero sea (el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria) Sergio (Massa) va a tener una base de mayor tranquilidad para poder enfrentar el futuro. China está ayudando a un gobierno que termina y no está especulando», remarcó Alberto Fernández.

Durante la reunión bilateral de hoy, el mandatario chino puso en valor la relación estratégica entre ambos países forjada durante los cuatro años de presidencia de Fernández, a quien le agradeció por «el acompañamiento y el fortalecimiento del vínculo», dijeron fuentes oficiales.

En ese marco, Xi Jinping expresó que su país seguirá incentivando la inversión de las empresas chinas en la Argentina, además de promover las importaciones de productos argentinos.

“Agradezco al presidente Xi Jinping por su muestra de confianza y por habernos brindado una vez más una ayuda tan importante que significará un gran alivio para todos los argentinos y las argentinas”, dijo Fernández, acompañado en el encuentro por el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce; el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, y la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco.