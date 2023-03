Foton lanzó el “Plan Mi Camión”, con el que se puede financiar entre 80 y 100 por ciento de las unidades de la marca del diamante. Los planes son intercambiables con modelos de Zanella Trucks

A partir de ahora, los vehículos de Foton ya se pueden adquirir en la Argentina a través de un plan de ahorro. El Grupo Iraola, firma que los comercializa en el país a través de su división automotriz CVN Motors, anunció el lanzamiento del “Plan Mi Camión”, que ya está disponible en su red de concesionarios. La presentación de esta propuesta se realizó en Expoagro, reveló el sitio especializado en vehículos de trabajo TruckMagazine.

El plan de ahorro de Foton está organizado en 60 cuotas y los grupos de ahorro están integrados por 120 clientes. Permite financiar 80 o 100 por ciento del total de la unidad. Hay dos modelos para suscribirse: el Foton TM1 y el S1 614. Si el usuario así lo desea, puede cambiar el plan por cualquiera de los modelos de Foton o incluso de Zanella, la otra marca que comercializa CVN Motors en el mercado argentino.

Según el portal especializado, no hay que cumplir con condiciones crediticias para suscribirse al plan, pero ojo: sí hay que pasar algunas al momento de licitación o adjudicación (son las dos opciones para obtener el vehículo cada mes) que le garanticen a la empresa el pago de la cuota.

Un dato clave es que, como ocurre en todos los planes de ahorro, la cuota mensual no tiene un interés estipulado. El valor se incrementa de acuerdo a la suba de la unidad de referencia, algo que –en general– ocurre todos los meses como consecuencia de la incesante inflación.

Para la marca, este plan es una puerta de entrada a nuevos clientes. “Plan Mi Camión es un plan alternativo y complementario a otras opciones de financiación que existen en el mercado y en el Grupo Iraola en particular. Es una buena forma de dar acceso a una unidad a los emprendedores y micro-emprendedores, o a quienes no tienen calificación crediticia y necesitan cuotas para llegar a su primer camión”, comentó Ricardo Zimaro, gerente Administrativo Financiero de Club San Jorge, entidad administradora del plan para el Grupo Iraola,

En efecto, la comercialización de los planes de ahorro de Foton está a cargo de los concesionarios, mientras que la administración está en manos de Club San Jorge. Así, la marca del diamante, que acaba de lanzar dos nuevos modelos desde Expoagro (ver eAumark eléctrico y ver Auman 17 toneladas), sigue ofreciendo más herramientas financieras para sus clientes.