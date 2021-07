Aceiteros amenazan con paralizar el puerto de Rosario

Trabajadores de aceiteras del Gran Rosario evalúan iniciar una inminente medida de fuerza, ante la negativa de las constructoras de la región a los pedidos de aumentos salariales de los empleados, informaron fuentes gremiales.

La situación entre los empresarios y sus trabajadores, que cuentan con el apoyo de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), alcanzó su punto máximo de tensión, por lo que los operarios evalúan adoptar nuevas medidas de fuerza.

En ese contexto, el presidente de la Cámara de la industria Aceitera (Ciara), Gustavo Idígoras, detalló que los trabajadores «piden un aumento del 105%» y agregó: «Nadie puede pagar eso. Si el Estado no interviene, no tenemos garantías para seguir trabajando y exportando».

Por su parte, voceros del gremio explicaron a Télam que las negociaciones se iniciaron hace varios días, y las empresas no modifican su postura.

Al mismo tiempo, las fuentes señalaron que se espera para este mediodía una nueva reunión vía la plataforma Zoom entre las autoridades y el gremio, para intentar llegar a un acuerdo y evitar futuros cortes en los puertos, que evalúa iniciar el sindicato.

En tanto, las exportadoras calificaron de “imposible” un aumento del 105%, alegando que su sector que no cuentan con ingresos en divisas extranjeras.