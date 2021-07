Subsidios por 2.300 millones para desarrollo de proveedores

El Ministerio de Desarrollo Productivo convocó a aquellas empresas interesadas en acceder al Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores, para lo cual el Estado nacional destinará una asistencia financiera de $ 2.360 millones en Aportes No Reintegrables (ANR) y bonificación de tasa de interés.

En esta oportunidad, incluyó a los sectores de salud, autopartismo, minería, hidrocarburos, transporte ferroviario y naval; tecnología verde, industria 4.0, defensa y seguridad y agua y saneamiento,

Lo hizo a través de la disposición 3/2021 de la Subsecretaría de Industria, publicada hoy en el Boletín Oficial, que precisó que las empresas deberán realizar las correspondientes presentaciones hasta el 31 de agosto próximo, o hasta agotarse el cupo presupuestario, lo que ocurra primero..

También aclaró que no se financiarán proyectos asociativos entre clientes y proveedor para los sectores de autopartismo y motopartismo.

Asimismo, estableció que quedan excluidas aquellas empresas cuya actividad principal declarada en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sea fundición de hierro y acero, o fundición de metales no ferrosos.

Los montos máximos a ser ejecutados en el marco de las convocatorias son para el sector de transporte ferroviario y naval, movilidad sustentable y aeroespacial, Aportes No Reintegrables (ANR) por $ 490 millones, y bonificación de tasa por $ 45 millones.

En el caso de los sectores de salud, y de minería e hidrocarburos, ANR por $ 400 millones, y subsidio de tasa por $ 45 millones; y para autopartismo y motopartismo, ANR por $ 250 millones y bonificación por $ 30 millones.

Del mismo modo, para las empresas de industria 4.0 habrá ANR por $ 240 millones y subsidio de tasa por $ 25 millones; para tecnología verde, por $ 150 millones y $ 20 millones; y para defensa y seguridad y agua y saneamiento, por $ 100 millones y $ 10 millones.

Las empresas podrán pedir asistencia para adquisición de bienes de capital nuevos o sus partes nuevas de origen nacional o importado; construcción, reformas y modificaciones edilicias o de instalaciones en plantas industriales, que resulten necesarias a la incorporación de equipamiento; certificaciones, homologaciones, ensayos, estudios y análisis para la implementación de reformas productivas y desarrollo de productos.

También se contemplarán inversiones que implementen tecnologías tales como inteligencia artificial, robótica e internet industrial, internet de las cosas, sensores, manufactura aditiva, realidad aumentada y virtual; y capital de trabajo, siempre que se encuentre asociado a la presentación de un proyecto que contemple un incremento de la producción o el empleo.

Los montos máximos por proyecto serán de $ 80 millones en el caso de los ANR, y de $ 200 millones en el de los créditos a tasa subsidiada.