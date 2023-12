A la espera del “plan Caputo”: el Central frenó operaciones y se anuncia revisión de contratos

La autoridad monetaria dispuso restringir la provisión de divisas a importadores. La “regla de conformidad previa” implicó un virtual feriado cambiario. En ese marco, el ministro de Economía anunciará hoy una serie de medidas que incluirían una devaluación. Mientras, el portavoz presidencial anunció auditoría de contratos, revisión de nombramientos y presencialidad plena a los agentes estatales. ¿Cuántos empleados tiene la Nación?

La administración del presidente Javier Milei inició su primer día hábil de gestión con una serie de anuncios vinculados a una mayor restricción dispuesta por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para operar en el mercado cambiario para los importadores y con medidas de revisión y auditoría de contratos y nombramientos de empleados de todo el sector público, mientras relegó para hoy una serie de acciones de mayor envergadura que serán informadas a primera hora por el ministro de Economía, Luis Caputo.

De hecho, las esperadas medidas económicas, entre ellas una eventual devaluación, que se aguardaban para ayer lunes, previo a la apertura de los mercados, pasaron para hoy, según confirmó Manuel Adorni, vocero presidencial.

Minutos después de las 8, como parte de su primera actividad pública como portavoz presidencial, Adorni anticipó que sólo hoy el ministro Caputo lanzará diferentes medidas económicas para afrontar el duro diagnóstico que trazó Milei en su discurso de asunción el domingo pasado.

En ese contexto, el mercado cambiario se mantuvo sin mayores movimientos.

El dólar blue, que en un principio cayó de los 990 pesos de la apertura a 965 pesos, luego escaló hasta mil pesos, aunque con muy pocas operaciones.

Tampoco hubo mayores variaciones de los dólares financieros: tanto el MEP como el “contado con liqui” cerraron en 1.020 pesos, con una suba marginal respecto a las cotizaciones de apertura.

En rigor, todo el mercado aguarda las definiciones de fondo que seguramente hoy brindará Caputo en rueda de prensa.

“Regla de conformidad”

A primera hora del día y previo a la apertura del mercado, el BCRA decidió que todas las operaciones de compra de dólares en el mercado cambiario requerirán autorización previa de la autoridad monetaria, una medida que constituye un virtual «feriado cambiario», según la evaluación de diferentes analistas.

Asimismo, el BCRA precisó que hasta tanto asuma su nuevo presidente, Santiago Bausili, aplicará «la regla de conformidad previa a todas las operaciones de demanda que se cursan a través del mercado de cambio».

«La medida fue dispuesta en función de dar tiempo a la gestión del Poder Ejecutivo de cumplir con los trámites administrativos para la conformación de las nuevas autoridades y anunciar e implementar las políticas que llevarán adelante», indicó la autoridad monetaria en un comunicado.

Así, subrayó que «durante la transición las operaciones de cambio serán analizadas y cursadas en función de las prioridades».

Si bien en su momento se oficializó la decisión de que Bausili sea el nuevo titular del BCRA, hasta el momento no se publicó la norma correspondiente.

Debe tenerse en cuenta que, además del presidente, el directorio del Banco Central se compone de dos vicepresidentes y seis directores y que habitualmente se reúnen todos los jueves.

En general, los operadores del mercado y analistas financieros prefirieron esperar hasta que hoy Caputo dé a conocer las primeras definiciones en el plano cambiario para abrir un juicio.

«Wait and see (esperar y ver)», se limitó a señalar en su cuenta de X Leonardo Svirsky, en tanto Marcos Zocaro y Marcelo Trovato coincidieron en calificar al anuncio del BCRA como un «feriado cambiario».

Para el analista financiero Christian Buteler, «es casi un feriado cambiario; si para cada operación se necesita el consentimiento del BCRA, el volumen va a bajar mucho».

En declaraciones a Télam, Buteler no dio estimaciones sobre la duración de la medida, aunque advirtió que «no pueden demorar mucho las definiciones, porque hay que liquidar las operaciones de comercio exterior».

Al respecto, indicó que «hasta el jueves se hacían con un mix de 50% a la cotización del contado con liquidación y 50% al oficial, pero eso hoy ya no corre, debería ser todo al tipo de cambio oficial».

De todos modos, puntualizó que la solución no pasa por el BCRA: «Podría seguir funcionando con las autoridades actuales, pero lo que se necesita es el programa económico y el régimen cambiario y monetario que se quiere llevar adelante».

«Hasta que no se tenga todo eso, es lógico que no se opere, la pelota está más en el campo del gobierno nacional que en el BCRA, la falta de definiciones no es por parte de éste sino del Ministerio de Economía», concluyó.

Para Gabriel Caamaño, de Consultora Ledesma, la medida es «lógica, dado el diagnóstico que se dio».

«Si no está el paquete de medidas para anunciar ni está en funciones el nuevo presidente del BCRA, lo esperable es que no haya mercado», manifestó.

Para Caamaño, «la improvisación no está en el feriado sino en que todo esto no se hubiera sabido de antemano».

En cuanto a la conferencia de prensa ofrecida por Adorni, antes de la apertura de los mercados, Buteler sostuvo que «hizo lo mejor que pudo con la poca información que puede brindar en este caso».

«Está bien, puso la cara, pero no es su función dar precisiones en lo económico; el que tiene que emitir las medidas no es el vocero sino el ministro de Economía y el presidente del BCRA», expresó.

Por otra parte, valoró los criterios coincidentes entre Caputo y Bausili, ya que «en este momento hace falta un trabajo en equipo para las reformas monetarias y cambiarias y se necesita cierta coordinación para hacerlo».

Revisión y auditoría

Mientras tanto, ya cerca del mediodía, Adorni volvió a convocar a los medios, esta vez para informar sobre los resultados de la primera reunión de gabinete encabezada por Milei.

Entre las medidas que se analizaron recalcó un “fuerte recorte fiscal” que será detallado hoy por Caputo.

Mientras tanto, Adorni informó que se resolvió sostener la “expansión del gasto social”, avanzar con “la quita de privilegios y la revisión de nombramientos en la administración pública”.

El portavoz indicó que “el reordenamiento del Estado” fue el eje central del encuentro entre el Presidente y sus ministros. “El descalabro de la economía fue el título de la reunión”, afirmó.

En este sentido, anticipó parte de los anuncios económicos que hoy hará Caputo. “Van a ir en línea de un fuerte recorte fiscal con expansión en las partidas sociales, y este paquete de medidas será acompañado con quita de privilegios que el presidente Milei dio la orden de realizar con urgencia. Estamos inmersos en una profunda crisis económica”, afirmó.

Por otro lado, Adorni señaló que también se “habló de la necesidad de hacer un inventario general, no sólo de bienes, sino también con el estatus de todo el personal”. “Se van a revisar cada una de las contrataciones, en virtud de encontrar irregularidades; cada uno de los contratos vigentes”, agregó.

Además de Nicolás Posse (Jefatura de Gabinete), Sandra Pettovello (Capital Humano), Diana Mondino (Cancillería), Luis “Toto” Caputo (Economía), Guillermo Francos (Interior), Guillermo Ferraro (Infraestructura), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa) y Mario Russo (Salud), de la reunión de gabinete también participó la vicepresidente Victoria Villarruel.

Además, estuvieron presentes la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el vocero Adorni; el titular del BCRA, Santiago Bausili; el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo; y la secretaria de Medios, Belén Stettler.

Otra de las medidas que se analizó en Casa Rosada son los convenios entre el Estado y las universidades, algo que se describió de manera oficial como “gran curro de la política”.

Asimismo, en el marco de esas medidas, se exigirá que todo el personal del sector público vuelva a la presencialidad, es decir, se desactiva la chance de prestar tareas a distancia, modalidad que se implementó durante la pandemia pero que luego quedó incluso plasmada en una ley que regulaba su funcionamiento.

Empleo militante

Más temprano, en su primera intervención ante la prensa, el vocero presidencial también había hecho referencia al reordenamiento del Estado. “El empleo militante no va a existir más”, advirtió al hablar sobre los recortes en la planta estatal. “La gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida y necesaria”, indicó, pero sostuvo que se buscará desplazar a los que “ocupan una silla sin aportar nada y cobran un sueldo que pagamos todos”.

¿Cuántos empleados hay?

De acuerdo con el informe sobre Dotación de personal de la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades difundido por el Indec y correspondiente a octubre pasado, el total de agentes ascendía a 338.382, levemente por debajo de los 341.681 empleados que había en julio de 2022, último dato disponible.

Dentro del total, 207.928 agentes eran de la Administración Pública Nacional y 110.464 de empresas y sociedades estatales.