El presidente Alberto Fernández pidió hoy, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, que los varones «reflexionen» y se «hagan cargo» no sólo a la hora de acompañarlas sino evitando «aquellas acciones que profundizan la desigualdad de género», y destacó el «trabajo incansable» de ellas que -dijo- «mueve el mundo y está poniento a la Argentina de pie».

«En un nuevo Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras quiero reconocerlas, a todas, por su lucha y su trabajo incansable, que mueve el mundo y que está poniendo a la Argentina de pie», señaló el Jefe de Estado a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Asimismo, le pidió a los varones que reflexionen sobre la importancia de la lucha feminista: «Es tiempo de que nos hagamos cargo. No es solo acompañarlas, debemos replantearnos y evitar aquellas acciones que profundizan la desigualdad de género. Solo así seremos una sociedad mejor, solo así no faltará #NiUnaMenos».

«Debe llamarnos a la reflexión que con el Programa Acompañar, en un año, asistimos a 140 mil mujeres en situación de violencia de género, de las cuales 37.512 sufrieron violencia sexual», agregó.

Esta tarde, Fernández encabezará un un acto por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en el partido bonaerense de José C. Paz, acompañado por la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda; la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad de la Nación, Marita Perceval; y la escritora e investigadora mexicana Beatriz Gutiérrez Müller.

Antes, a las 13, el Presidente recibirá a Gutiérrez Müller y a la embajadora de México en la Argentina, Lilia Rossbach.

La reunión será en Casa Rosada y Fernández estará acompañado por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.