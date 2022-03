El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, mantendrá esta tarde un encuentro con los jefes de los principales bloques opositores de la Cámara baja y recibirá además al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en busca de lograr mayores consensos de cara a la sesión especial que se realizará entre jueves y viernes para debatir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ayer comenzó a debatirse en un plenario de comisiones.

Massa recibirá esta tarde a los jefes de bloque de Juntos por el Cambio y también de otras bancadas opositoras, un día antes de la firma del dictamen del acuerdo con el FMI, en procura de avanzar en mayores consensos antes de la sesión.

Según adelantaron a Télam fuentes parlamentarias, «Massa accede a un pedido de la oposición» y, en ese marco, «va a escuchar las propuestas que le alcancen y les va a pedir que las formulen por escrito».

A esa reunión, la principal bancada opositora llevará lo consensuado en la reunión partidaria: avalar el acuerdo pero no respaldar el programa económico de financiamiento incluido en uno de los artículos.

Según voceros de JxC, sus legisladores propondrían que ese artículo que aprueba la denominada ‘letra chica’ sea reemplazado por otro que faculte al ministro de Economía a coordinar la negociación con el FMI.

Condicionan ese cambio en la redacción de los artículos al apoyo en general del proyecto, algo que hasta hoy se da por descontado, al menos por parte del ala más moderada de la coalición.

Una vez que la oposición formalice esa propuesta por escrito, Massa y las autoridades del bloque del FDT analizarán con su equipo de asesores los planteos y luego lo conversará con el presidente Alberto Fernández, revelaron las fuentes.

Del encuentro, participarán los líderes de la UCR, el PRO, la Coalición Cívica, Evolución Radical y Encuentro Federal, así como del Interbloque Federal, además de las autoridades de la bancada oficialista, Germán Martínez (presidente) y Cecilia Moreau (vicepresidenta).

En tanto, a partir de las 11, comenzará una nueva jornada del plenario de comisiones de Presupuesto y de Finanzas, que escuchará hoy a gobernadores, sindicalistas y distintas organizaciones.

A las 12, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, recibirá en Casa de Gobierno a un grupo de gobernadores y los acompañará a la Cámara de Diputados, donde a las 13 tienen previsto reunirse con Massa.

Al plenario de comisiones, en tanto, asistirán también representantes de la CGT, de la CTA, de la Corriente Federal de Trabajadores, CTA Autónoma, del Conicet, Unión Industrial Argentina (UIA), Grupo de los 6, CAME, CGERA (Confederación General Empresaria, IPA (Industriales Pymes Argentinos), de la Fundación PRO TEJER, Apyme (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios) y de ENAC (Empresarios Nacionales por el Desarollo), tras lo cual expondrán los mandatarios provinciales.

Según fuentes parlamentarias, Massa continuará esta tarde en búsqueda de consensos y tiene previsto recibir, en ese marco, al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien ratificó en las últimas horas que Juntos por el Cambio respaldará en líneas generales el acuerdo con el FMI aunque reconoció que hay posturas divergentes que se traducirían en votos de abstención pero no en contra del entendimiento.

Ayer mientras se realizaba la primera jornada del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, con la presencia de altos funcionarios del Gobierno, se sucedieron diversas conversaciones y reuniones informales entre diputados de las diferentes bancadas de cara a esos posicionamientos.

El objetivo del oficialismo es firmar dictamen mañana miércoles para que el proyecto pueda ser tratado por el plenario de la Cámara baja en una sesión especial que se solicitaría para el jueves o, a más tardar, el viernes.