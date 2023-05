El ICDA, la primera escuela de negocios del interior del país, y rankeada como TOP 3 Business School del Ranking Internacional eduniversal, junto a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba ofrecen la oportunidad de proyectar los conocimientos profesionales para comprender el mundo de las empresas.

La Maestría en Derecho de Empresas, dirigida por el Prof. Carlos Molina Sandoval, es un programa que combina no sólo los contenidos indispensables para comprender los negocios (estructuras legales, contratos de empresas, reestructuraciones e insolvencia, relaciones laborales, prevención y responsabilidades empresarias, etc.) con materias interdisciplinarias (contabilidad, finanzas, tributación, liderazgo, oratoria, negociación, etc.).

Todo el diseño del programa está desarrollado con dos orientaciones muy marcadas: el método del caso (con casos prácticos orientados a soluciones concretas y del día a día profesional) y la transversalidad de las nuevas tecnologías (entornos digitales, nuevas tecnologías, et.).

Todos los profesores tienen trayectoria profesional y académica y el contenido de las materias está actualizado a los nuevos requerimientos profesionales.

Los abogados del Colegio de Abogados de Córdoba podrán contar con un beneficio de 20 % de descuento sobre los aranceles.

Los cambios vertiginosos de las disciplinas profesionales, pero en especial en el derecho de las empresas que procura regular dichos contenidos, impone una actualización permanente y dinámica que busca colaborar con la creatividad y eficacia que todo abogado o escribano requiere y ayudar a mejorar su posibilidades profesionales y laborales. Por ello, esta interacción de conocimientos teóricos, actualización jurisprudencial y casos prácticos permitirá al egresado evolucionar profesionalmente y adaptarse en un entorno de negocios cada vez más exigente.

La Maestría en Derecho de Empresa comienza el 08 de junio de 2023, con módulos dictados cada quince días en forma híbrida (jueves online y viernes presencial), apuntando a cubrir las competencias que exige el mercado profesional en cada área de estudio. De esta manera, cada materia contará con la enseñanza y contacto directo con profesionales de cada sector que brindarán conocimientos de actualidad a las propuestas.



Más info en icda.ucc.edu.ar/admisión/maestrías/derecho-de-empresas