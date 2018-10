Space Apps Challenge tendrá su sede cordobesa en la Incubadora de Empresas UNC

Durante su desarrollo se abordarán diferentes desafíos, de forma colectiva, utilizando los datos satelitales -junto a otros que se han abierto al público- dentro de la filosofía open data. Se puede participar de forma individual o en equipo

Space Apps Challenge es un megaevento organizado por la NASA, que tendrá a la Incubadora de Empresas UNC como sede de Córdoba, y a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) como institución coorganizadora. Se realizará los próximos días 19, 20 y 21, en el edificio central del Parque Científico Tecnológico.

Durante el hackathon se abordarán diferentes desafíos, de forma colectiva, utilizando los datos satelitales junto a otros conjuntos de datos que se han abierto al público, dentro de la filosofía open data. Se puede participar de forma individual o en equipo y se dispondrán mesas y conexión a Internet para reunirse, trabajar en grupo e intercambiar conocimientos.

Este evento convoca a equipos de tecnólogos, científicos, diseñadores, artistas, educadores, comunicadores, emprendedores, desarrolladores y estudiantes avanzados pero también a cualquier persona interesada en formar parte de esta experiencia y colaborar en la exploración científica, incluyendo a niños a partir de 13 años (acompañados por un tutor). En la edición anterior, participaron más de 25.000 personas, repartidas en diferentes ciudades de todo el mundo, de manera simultánea. En esta edición las sedes argentinas serán Córdoba, Buenos Aires, Mendoza y Rosario.

Este encuentro no se trata sólo de software, las propuestas también involucrarán la robótica, el diseño de hardware, la comunicación científica y otras disciplinas que permitan abordar los desafíos propuestos. Los desafíos elegidos para esta nueva edición se agrupan en las siguientes categorías:

“Can you build a…?”: innovar en materia de construcciones, robótica y herramientas para la ciencia; “Help others discover the Earth”: potenciar la exploración de la Tierra mediante historias, juegos, videos o nuevas formas de conocer el mundo; “Volcanoes, Icebergs, and Asteroids (Oh My)”: analizar y conocer estos eventos inesperados, pensando en su anticipación y monitoreo; “What The World Needs Now Is…”: identificar las problemáticas más urgentes de nuestro planeta e idear nuevas formas de resolverlas; “An Icy Glare”: comprender y conocer la criosfera: el hielo de nuestros mares, lagos, ríos, los glaciares y puntos más fríos del planeta; “A Universe Of Beauty And Wonder”: repensar la ciencia, el espacio y la exploración empujando los límites entre lo científico, la tecnología y el arte.

Los equipos deberán organizarse centrados en alguno de los desafíos específicos y trabajar para llegar a una solución. Se elegirá un equipo ganador en cada categoría basándose en el impacto, la creatividad, viabilidad, relevancia y presentación de cada proyecto. El jurado encargado de esta tarea estará integrado por miembros de Conae y el Instituto Gulich.

El evento se extiende hasta el domingo 21, cuando los equipos presenten sus proyectos y se seleccione a los nominados de cada categoría. Un mes después del evento se anunciará a los finalistas del Space Apps Challenge y más tarde se elegirá a los ganadores. El equipo seleccionado ganará la oportunidad de asistir a un lanzamiento espacial de la NASA y un año de acceso gratis a la base de datos de la Agencia Espacial Europea.

Edición pasada

En la sede de Córdoba capital participaron el año pasado 106 personas en total. Después de 48 horas de trabajo intenso, los equipos presentaron sus propuestas. Finalmente quedaron seleccionados tres grupos: dos que fueron nominados por el jurado (global nominee), y un equipo, elegido por el voto popular (people choice). Esos participantes pasaron a la instancia global y compitieron entre los mejores equipos del mundo.

Inscripciones: https://2018.spaceappschallenge.org/locations/cordoba. Hasta el viernes 19 se recibirán las inscripciones, y también se podrán realizar durante la inauguración. Dudas y consultas a: 2018@spaceappscordoba.org