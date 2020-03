Mercado Crédito otorgó préstamos por más de U$S 1.000 millones en América Latina

En cuatro años, la plataforma crediticia Mercado Crédito otorgó más de 7 millones de préstamos por U$S 1.000 millones. Al respecto, la empresa afirmó que ayudó a 500 mil emprendedores, pymes y negocios de Argentina, Brasil y México a comprar insumos, invertir en maquinaria y contratar mano de obra para incrementar su producción, con capital de trabajo para potenciar sus ventas.

“Mercado Crédito también fue un actor importante en el fomento del consumo, facilitando el financiamiento para que un millón de usuarios de Mercado Libre puedan pagar sus compras online en cuotas, sin necesidad de contar con tarjeta de crédito”, destacó la firma.

De este millón de usuarios, más de 70% son personas que no tienen acceso al crédito bancario tradicional. El monto promedio para créditos al consumo es de U$S 50 y en créditos para pymes es de U$S 1150.

“Nuestro objetivo principal es ampliar la inclusión financiera en Latinoamérica, facilitando el acceso al crédito y la financiación. Por eso, todos los productos y soluciones están pensados para favorecer a aquellos sectores usualmente relegados por el sistema bancario tradicional. Gracias al uso de tecnología, emprendedores y usuarios pueden robustecer su historial crediticio online, lo que les permite mejorar sus posibilidades de financiamiento a futuro en base a su propia actividad”, dijo el responsable de Mercado Crédito, Martín de los Santos.

La herramienta es una plataforma crediticia que utiliza modelos de scoring propio basados en tecnología de inteligencia artificial para otorgar préstamos de capital de trabajo y fomentar el consumo, basado en el historial financiero de quienes venden en Mercado Libre y/o usan los servicios de Mercado Pago para procesar sus pagos.

En el último año, Mercado Crédito comenzó a ofrecer la posibilidad de abonar las compras en Mercado Libre en cuotas, sin la necesidad de contar con una tarjeta de crédito. En este caso, la plataforma tiene la capacidad de analizar las preferencias de sus usuarios para poder otorgarl facilidades de pago.

Los diferentes tipos de préstamos se solicitan online y se otorgan instantáneamente. Además, el usuario puede elegir el monto y la cantidad de cuotas de pago, que serán debitadas de su cuenta digital de Mercado Pago.

“Estamos orgullosos de este logro. América Latina es una región en la que el acceso al crédito siempre estuvo limitada a unos pocos. Por eso, apoyados en información transaccional de nuestros usuarios en el ecosistema de Mercado Libre, continuamos brindando una oferta crediticia única, contribuyendo así a la democratización del acceso a soluciones financieras”, agregó de los Santos.