Innovación para el desarrollo argentino: se presentó el premio InnDesa 2019

Se buscan proyectos de biotecnología industrial aplicada a cualquier sector productivo, eficiencia energética y energías renovables, ambiente sostenible y economía circular, integración social y desarrollo territorial, así como Talento joven de innovación industrial

La Fundación Saber Cómo (FSC), apoya la innovación como fuente imprescindible de la transformación y actualización empresaria, logrando nuevas formas de hacer las cosas, haciendo más competitivas a las empresas, desarrollando nuevos mercados internos y externos, creando nuevos tipos de empleos.

Por tal motivo, acaba de presentar el premio InnDesa 2019, acompañando esfuerzo de los nuestros científicos, tecnólogos y empresarios.

Se premiarán los desarrollos aplicados en los siguientes campos: Biotecnología Industrial aplicada a cualquier sector productivo, Eficiencia Energética y Energías Renovables, Ambiente Sostenible y Economía Circular, Integración Social y Desarrollo Territorial, Talento Joven de Innovación Industrial; e Innovaciones que produzcan saldos positivos de divisas para Argentina.

Para los casos de Biotecnología Industrial, Eficiencia Energética y Energías Renovables, Ambiente Sostenible y Economía Circular, e Integración y Desarrollo Territorial podrán presentarse empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, del sector industrial, comercial y de servicios, que estén desarrollando algún emprendimiento innovador o cuenten con algún emprendimiento innovador dentro de los ámbitos temáticos propuestos.

Igualmente podrán participar distintas organizaciones o grupos de investigaciones públicas o privadas, con o sin fines de lucro.

Para el caso de Talento Joven de Innovación Industrial podrán participar personas físicas de hasta 25 años que se encuentren desarrollando un emprendimiento innovador.

Contempla cualquier persona que esté vinculada al mundo de la innovación mediante la invención, el diseño, la ingeniería, etc., con el fin de buscar nuevas ideas, soluciones, productos o procesos que necesiten ser mejorados o no existan en el ámbito industrial. Los postulantes pueden o no pertenecer a una institución.

Para el caso de Innovaciones de cualquier índole que produzcan saldos positivos de divisas para Argentina podrán presentarse empresas pequeñas, medianas y grandes, con sede en la República Argentina, que estén desarrollando emprendimientos innovativos que sustituyan importaciones o que estén logrando nuevas exportaciones y que en cualquiera de los casos den como resultado un saldo favorable del balance de divisas para nuestro país.

Serán considerados aquellos proyectos que logren nuevos conocimientos, modificando conocimientos existentes, permitiendo obtener nuevos productos, servicios o procesos, o mejorar los actualmente disponibles. La innovación puede ser de producto, de procesos, organizacional o comercial; incremental o radical; local, regional o global. También se considerarán las innovaciones que impactan en la valoración social y/o cultural del producto, por incorporación de diseño o marca.

El jurado estará constituido por el presidente de la FSC, funcionarios y profesionales del INTI, representantes de entidades empresarias, Conicet, Ministerio de la Producción y Trabajo y miembros de la FSC.

El plazo de entrega de las propuestas será hasta el próximo 28 de octubre. Solamente se aceptarán proyectos que cumplan con las bases y condiciones y deben ser presentados a través del sitio web: www.fundacionsabercomo.org.ar

La entrega de los premios se realizará el 28 de noviembre, en sede a designar, con la presencia de importantes personalidades del ámbito académico, empresario e institucional.