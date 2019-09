Emprendedor cordobés: la mayoría es universitario, emprende solo y lo hace por una oportunidad

La Facultad de Ciencias Económicas desarrolló el Proyecto Observatorio Emprendedor, que permite

Por Natalia Riva – nriva@comercioyjusticia.info

Mucho se habla de que Córdoba es cuna de emprendedores, pero poco se conoce sobre el perfil verdadero de quienes emprenden aquí. ¿Por qué emprenden? ¿En qué sectores lo hacen? ¿Emprenden por oportunidad o por necesidad? ¿Lo hacen solos o acompañados? Con el objetivo de brindar información actualizada y confiable de los emprendedores de Córdoba, la Facultad de Ciencias Económicas desarrolló el Proyecto Observatorio Emprendedor, que permite relevar el impacto de este sector en la región, comparar con otros ecosistemas y generar información relevante para la generación de políticas públicas.

“El trabajo se desarrolló en dos partes. Por un lado, las instituciones que apoyan a los emprendedores y, por el otro, a los emprendedores en sí. Con más de mil respuestas en una encuesta abierta, podemos decir que obtuvimos una muestra más que representativa que permite tranquilamente extrapolar los datos y tener un perfil real del emprendedor cordobés”, aseguró a Comercio y Justicia Silvia Aisa, magíster en Dirección de Negocios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC y coordinadora del Observatorio.

En palabras de Aisa, uno de los resultados más destacados de la encuesta tiene que ver con el “alto nivel educativo” de los emprendedores locales. Más precisamente, 76% de los emprendedores encuestados asistió a la universidad y 36% ha alcanzado el título universitario. Sólo uno por ciento de los encuestados no ha recibido más educación que la primaria. “Si bien esperábamos un porcentaje alto en esta pregunta por ser Córdoba una ciudad universitaria, nos sorprendió positivamente sea tan alto ese porcentaje. Esto habla de la importancia que tiene, dentro de un ecosistema emprendedor, el apoyo universitario en conjunto con el sector público y privado”, completo.

Más aún, siguiendo el informe, si se tienen en cuenta la edad y el género de los entrevistados se observa que en los grupos de menor rango etario son los hombres los que prevalecen, mientras que la actividad emprendedora es llevada a cabo en su mayoría por mujeres, cuando estas superan el umbral de los 35 años.

Etapa de los emprendimientos

Si se tiene en cuenta el género del emprendedor y la etapa en la que se encuentra su emprendimiento, se observa que no hay una diferencia marcada entre los emprendimientos según el género de su propietario.

Si bien los varones poseen más emprendimientos en etapa potencial (idea) y establecidos (con más de tres años), son las mujeres quienes se destacan en las etapas nacientes (iniciados hace menos de tres meses) y nuevos (entre tres meses y años de vida).

Si a continuación se tiene en cuenta la edad del emprendedor y la etapa por la que transita su emprendimiento se observa que los emprendimientos potenciales pertenecen a emprendedores de todas las edades, excepto a aquellos que superan 64 años.

En segundo lugar, los emprendimientos nacientes prevalecen entre los más jóvenes. En tercer lugar, los emprendimientos nuevos se destacan entre los emprendedores de 25 a 34 años. Y, por último, son las personas de mayor edad (más de 64 años) quienes poseen la mayor cantidad de emprendimientos establecidos.

Por sector económico

Por su parte, en lo que respecta al sector económico en el que se desarrolla el emprendimiento, el informe señala: 26% de los emprendimientos se dedica a actividades de prestación de servicios; 25%, al comercio; 25%, a actividades de artesanías; 11%, a actividades industriales; nueve por ciento pertenece al sector desarrollador de software; tres por ciento, a la construcción y apenas uno por ciento, a tareas agropecuarias o mineras.

En cuanto a la relación del sector del emprendimiento y la educación del emprendedor, se destaca: los sectores de software, servicios, industria y construcción se caracterizan por contar con emprendedores altamente capacitados, los cuales en su mayoría (más de 80%) han cursado estudios universitarios y cerca de 50% los ha culminado. Si bien los sectores comercio, artesanías y oficios y agropecuario o minería poseen emprendedores con menor nivel educativo, el nivel máximo de educación alcanzado por éstos no difiere significativamente de los emprendedores más educados.

Todavía más: si se tiene en cuenta el sector al que pertenece el emprendimiento y la edad del emprendedor se observa que los sectores con emprendedores más jóvenes son los del software, construcción, comercio y agropecuario o minería. Mientras que la población de mayor edad se encuentra en los sectores de servicios, industria y artesanías y oficios.

Cabe destacar que los sectores de industria y artesanías y oficios son los que poseen el mayor número de emprendimientos en etapa establecida, lo que se relaciona con contar con emprendedores de mayor edad y experiencia.

Motivación para emprender

Como es sabido, detrás de cada iniciativa emprendedora existe algún tipo de motivación que la activa: motivos culturales, la necesidad o una oportunidad.

Siguiendo estos tres motivos para emprender, el informe señala que los entrevistados responden en 41% de los casos que una oportunidad de negocio los llevó a la situación en la que se encuentran hoy en día. Por otro lado, 31% de los entrevistados

emprenden por la existencia de una necesidad real. Por último, 29% de los casos lo hace por motivos culturales.

Según los datos reportados por los entrevistados, los emprendimientos que aquí se analizan corresponden, casi en su totalidad, a dos categorías. Por un lado, 47,1% está compuesto por emprendimientos unipersonales, en los que el propietario y dueño de la idea es el único ejecutor de la actividad. Por otro lado, 47,7% posee un equipo de hasta cinco personas. Por último, el 5,2% restante está compuesto por emprendimientos que cuentan con equipos de entre seis y 10 personas (3,8%), entre 11 a 20 personas (0,8), entre 21 y 50 personas (0,4%) y más de 50 personas (0,2%).

Principales demandas

Los entrevistados fueron consultados también sobre su grado de conocimiento de las instituciones que pertenecen al Ecosistema Emprendedor de Córdoba (EECba).

En este punto, un total de 742 (69%) emprendedores conocen a al menos una institución del EECba. Por otro lado, 33,8% de los emprendedores reporta haber utilizado alguno de los servicios de las instituciones del EECba. El servicio más utilizado es la capacitación, mientras que en segundo lugar se encuentran la asistencia técnica y el financiamiento.

Ahora bien, a la hora de ser consultados sobre sus principales demandas, 47% de los emprendedores reporta que necesita mejores condiciones de acceso al financiamiento para iniciar, continuar o expandir su negocio. En segundo lugar, se encuentra la

necesidad de capacitación (30%), y por último la asistencia técnica (23%).

En cuanto a la necesidad de capacitación, 58% de los emprendedores está de acuerdo en que requiere capacitación sobre ventas y comercialización, y marketing. Por otro lado, la mitad de los entrevistados reporta necesitar cursos para mejorar la gestión financiera de su emprendimiento.

Por último, los emprendedores demandan financiamiento principalmente para la adquisición de equipos (43%). En segundo lugar, se ubica el capital semilla, definido aquí como un pequeño monto para iniciar un negocio (34%). El 34% de los entrevistados declara necesitar fondos para la expansión o aceleración de su negocio. Por otra parte, 33% requiere fondos para la adquisición de capital de trabajo, y 30%, para un espacio físico.

Forma legal

Por último, el informe da a conocer la forma legal en la que se encuentra constituida la empresa ya que la inscripción de la actividad en el ente estatal encargado de la regulación implica su formalización. Esto indica que el emprendimiento ha pasado la primera etapa.

Más de la mitad de los emprendedores no ha formalizado su actividad aún. Vale destacar que en este grupo se encuentran todos aquellos emprendedores que poseen una idea, pero que aún no la han materializado. En segundo lugar, se ubican los monotributistas, quienes, en su mayoría, desempeñan sus tareas de manera individual. Por otro lado, 63% de los encuestados reporta que este es su primer emprendimiento, mientras que 37% ya ha emprendido anteriormente. De este último grupo, 35% informa que su emprendimiento anterior todavía sigue activo, mientras que 65% reporta que este ya no se encuentra funcionando. “Este dato es un indicador del nivel de mortalidad de los emprendimientos. Se podría decir entonces que 65% de los emprendimientos de los emprendedores entrevistados deja de funcionar. Además, 40% de estos emprendedores que han fracasado se han visto en la necesidad de cerrar su negocio hace más de cuatro años”, advierte el informe.