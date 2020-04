Efecto del aislamiento productivo: tres de cada cuatro pymes sufrirán daños irreversibles

La información surge de la primera cuarentena decretada por el Gobierno nacional (entre el 20 de marzo y el 12 de este mes). Sobre el pago de salarios, se desprende que 46,5% ya no podrá abonar aquellos correspondientes a a abril; 81,8% no podrá pagar mayo y 85,5% tampoco podrá hacerlo con junio

En virtud de la emergencia Sanitaria que afecta a la Argentina y a la pandemia por el Covid-19, la Asociación de Empresarios Nacionales (ENAC) realizó una encuesta entre 175 empresas de 15 provincias entre la última semana de marzo y la primera semana de abril para identificar a los sectores afectados y dimensionar el impacto empresarial de la primera cuarentena decretada por el Gobierno Nacional y establecida entre el 20 de marzo y el 12 de este mes.

“Queremos destacar el apoyo a las políticas de cuidado sanitario que lleva con efectividad el Gobierno nacional, medidas que 78,4% de las pymes respalda totalmente”, destacó la entidad antes de dar a conocer los resultados.

Aislamiento productivo

Según se desprende del relevamiento, 53% de las empresas se encuentra totalmente sin operar, mientras que si se amplía a las que lo hacen hasta 20%, ese conjunto alcanza a 72% del total, es decir que tres de cada cuatro empresas se encuentra en una zona donde se producen daños irreversibles en caso de sostenerse el “aislamiento productivo” sin ningún tipo de asistencia extraordinaria.

Más aún, 14% de las empresas opera entre 20% y 50% de su capacidad operativa lo que provocará daños reversibles en las pymes mientras que sólo 14% de las empresas se encuentra operando con normalidad.

Salarios

Por su parte, la situación con los salarios es de extrema gravedad. En marzo pasado, 17,5% de las pymes no pudo abonar salarios, mientras que 39% aseguró que lo podría hacer si obtiene asistencia parcial o total y 43,5% pudo abonarlos de manera normal.

Sobre los salarios de los meses sucesivos las pymes responden de la siguiente manera: 46,5% ya no podrá abonar abril, 81,8% no podrá abonar mayo y 85,5% tampoco podrá hacerlo con junio tornándose, en este contexto, inviable la economía real en el país luego del 1 de julio ya que comenzarán a colapsar incluso las empresas que hoy se encuentran operativas.

El trabajo en aislamiento

Respecto del teletrabajo, de la encuesta surge que a una de cada tres empresas le es imposible realizar tareas de esa manera debido al perfil de su actividad mientras que el resto de las empresas pueden afrontar total o parcialmente sus tareas de forma remota.

Sobre la posibilidad de vender online, 36% comercializa sus productos o servicios por ese canal. Cabe destacar que 8,5% podría incorporarse a esa modalidad realizando capacitaciones a tal fin.

La producción en aislamiento

Manifestó tener problemas con sus pagos 61,4% de las empresas; 51,7% extendió los plazos de pagos, 40,3% dejó de pagar algún impuesto y 15,3% no pudo cubrir cheques emitidos con anterioridad.

Sobre los cobros, dos de cada tres empresas afirmaron que les extendieron los plazos de cobro de manera unilateral. Si se sostiene la medida, las dificultades de cobranza alcanzarán a tres de cada cuatro pymes.

Sobre el abastecimiento de bienes y servicios, 47,1% manifiesta problemas en la recepción de mercaderías y 29% en la entrega. Sobre los servicios, 17,6% tiene problemas con sus proveedores y 29,5% con sus clientes.

Opinión

Por último, el relevamiento muestra que, en términos sanitarios la, satisfacción del empresariado es de 78,4% mientras que en el plano económico cae a 35%.

El Gobierno nacional cuenta con una aprobación de 95% de los empresarios al respecto de las decisiones tomadas frente a la pandemia por el coronavirus.