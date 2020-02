“El dengue lo tenemos adentro y es un riesgo alto, el coronavirus es un riesgo moderado”

Lo dijo el ministro de Salud , Ginés González García, ayer en Córdoba. Confirmó que no hay casos de coronavirus en el país. Inauguró junto al gobernador Schiaretti un Centro de Almacenamiento de Vacunas. Ratificó el regreso de la vacuna contra el meningococo.





El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, confirmó ayer en Córdoba que “no hay casos de coronavirus en el país”. Consultado sobre los riesgos para la población argentina al comparar Covid-19, dengue y sarampión, mensuró: “El dengue lo tenemos acá adentro y es un riesgo alto, en coronavirus es un riesgo moderado”. Asimismo, hizo hincapié “en recuperar el tiempo perdido, particularmente en sarampión, y en proteger a los argentinos de esas enfermedades que estaban prácticamente olvidadas”. Consultado por la cercanía del caso de coronavirus en Brasil, Ginés señaló “estamos tratando de que no entre, pero también puedo asegurar que aparezca un caso, dos, tres, tenemos todo el sistema de alerta, el control inmediato, todo el foco para cerrarlo”. “Recién (por ayer) hablé con el ministro de Brasil y me contó todo, como para que vean que no es tan grave como creen. La persona de Brasil, que es un señor grande que vino de Italia, está haciendo aislamiento domiciliario, está perfectamente de salud. No es un síndrome tremendo como mucha gente se asusta. En el 85% de los casos es muy leve”.

Ginés inauguró ayer junto al gobernador Juan Schiaretti y al ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, un Centro de Almacenamiento de Vacunas que servirá de punto logístico para Córdoba y las provincias vecinas. Este nuevo dispositivo está ubicado en el Hospital Materno Neonatal “Dr. Ramón Carrillo”, y será el primero en el país en cuanto a dimensiones y a innovaciones tecnológicas y logísticas. Contará con una capacidad de almacenamiento de tres millones y medio de dosis, lo que significará un incremento en 11 veces la cantidad de vacunas que pueden conservarse.

“Este centro salió 47 millones de peso y el Gobierno nacional puso más del 80%, apoyado por el Gobierno de Córdoba. Es un símbolo para que la Argentina deje atrás enfermedades endémicas que habíamos dejado atrás hace tiempo y vuelven a la carga”, precisó el gobernador en el acto. Tanto el mandatario como el titular de Salud nacional hicieron referencia a la pérdida de vacunación durante el gobierno de Mauricio Macri. “Es una alegría que se haya retomado la vacunación, no se puede escatimar esfuerzos ni recursos en inmunizar a nuestros chicos, esto es clave”, dijo Schiaretti. A su turno, Ginés recordó que la vacuna contra meningococo había sido suspendida por el gobierno anterior en el año 2018 -sobre todo para los adolescentes de 11 años-. “Decidimos con los ministros vacunar, compramos cantidad, es muy cara, pero hemos hecho el esfuerzo para que haya vacunas nuevamente en todo el país. Estamos volviendo a la normalidad en vacunación de la cual no deberíamos haber salido”, dijo Ginés en un anticipo del tema que abordarán hoy los ministros de Salud de todas las provincias en el marco del Consejo Federal de Salud (COFESA). Una de las estrategias será aprovechar el inicio de las clases para ponerse al día en la vacunación.

Ginés señaló que estaba en Córdoba para estimular la vacunación. Destacó que junto con el agua potable y las cloacas, han sido fuente del desarrollo de la población en esperanza de vida. “Discutir las vacunas es discutir la prevención”, dijo y diferenció que el “precio de los movimientos antivacunas lo estamos pagando socialmente, no tenemos los niveles correctos de inmunización de sarampión, esto tiene que ver con la tendencia de gente que no se ha vacunado, que no solamente se hace daño a él y a su hijo, sino a toda la sociedad, porque si el nivel de inmunización no es correcto circulan los virus y vuelven las enfermedades”.

El ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, sostuvo que hoy COFESA tratará principalmente el tema inmunizaciones. “Conforme al plan de Gobierno que tenemos empezamos a suplir de alguna forma la falta que hubo de inmunizaciones. Diagramamos un plan para vacunar lo que tenemos adeudado y vacunaremos lo que tenemos para adelante en calendario en el transcurso del año”.

Respecto a la situación en cuanto al dengue en la provincia precisó que hasta ayer había 179 casos confirmados, la mayoría en el interior, 104 de esos “autóctonos” y muchos casos bajo estudio.

En cuanto a la situación del sarampión en la provincia, detalló un solo caso reportado, importado de una persona que estuvo en Brasil. “Hemos contactado a todos los que han tenido contacto con él y ninguno ha tenido repercusión clínica. El paciente está con muy buena evolución, controlado y lo vamos monitorizando en forma permanente”, detalló.

Por otra parte, la Provincia informó que cuenta con un protocolo de acción para el abordaje de un eventual caso de coronavirus. Las personas que ingresen al país por vía aérea, provenientes de países con circulación de este virus, deben completar una Declaración de Salud del Viajero. En caso de advertir síntomas compatibles con esta infección, se activa el “Protocolo de actuación ante casos sospechosos de síntomas compatibles con el coronavirus”, resultado de un trabajo intersectorial entre autoridades del Aeropuerto Nacional de Córdoba y la cartera de salud provincial. A partir de la notificación por parte del personal de la Dirección Nacional de Sanidad y Fronteras al Ministerio de Salud provincial, se coordina el traslado de la persona desde el aeropuerto hasta el Hospital Rawson -en caso de personas adultas-, o al Hospital de Niños -en caso de niños o niñas-. Paralelamente, se efectúa la identificación y seguimiento sanitario de las personas que estuvieron en contacto con la persona identificada con síntomas. La Provincia dispone de un pabellón con 30 unidades de camas de internación UCI y aislamiento, exclusivas para contener y dar respuesta.