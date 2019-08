Preocupantes estimaciones del FMI respecto a la economía argentina en el corto plazo

Por Salvador Treber

Como es de dominio público, nuestro país aparece entre los que exhiben mayor nivel de inflación, sólo tras Venezuela, Sudán, Sudán del Sur, Zimbawe e Irán; lo cual, de por sí es un claro motivo de honda preocupación. Dicha fuente había informado varios meses atrás que índice de inflación ascenderá a 30,5% pero recientemente corrigió dicha estimación elevándola a 41,3%. En cuanto a la caída del P.B.I. que en la primera instancia la ubicó en -1,2%, hizo lo propio llevándola a -1.8%. Obviamente se trata de muy preocupantes anticipos que bastante tienen que ver con las imposiciones de dicho organismo.

Ello queda ratificado al trascender la reciente experiencia de Portugal que romper lazos con el mismo y adoptar un programa muy diverso que transformó a este país en líder en materia de crecimiento para toda Europa. Según las proyecciones de la publicación técnica Panorama Económico Internacional ya inicialmente sus estimaciones eran muy aproximadas a las corregidas por el FMI En todos los casos el ritmo inflacionario surge como el problema más preocupante pues la cotización del dólar coadyuvó a acelerar el referido proceso inflacionario. En un año electoral los funcionarios argentinos han optado por no referirse públicamente a dicho tema.

La mismísima directora-gerente del FMI admitió que los resultados conocidos fueron decepcionantes, lo cual parece no haber sido considerado para modificar su enfoque; pues pese a tal afirmación Chistine Lagarde y los técnicos elogiaron las más recientes medidas adoptadas por el equipo técnico del Banco Central que pretenden frenar la tendencia a la suba impulsada por la extendida practica remarcatoria pese a que el presidente de dicho banco advirtió que será “un proceso prolongado”. Ello significa que se extenderá más allá del 10 de diciembre próximo y, por tanto, muy probablemente ya no esté desempeñándose en dicho cargo.

El párrafo específico en que el FMI se refiere a nuestro país está concebido en lo siguientes términos “Las proyecciones de crecimiento se han revisado al alza y a la espera de que los salarios nominales más elevados generen presiones inflacionarias más persistentes que se extiendan a todo 2019”. Por su parte, en la publicación técnica Panorama Económico Mundial advierten que “Los riesgos a la baja de la economía siguen siendo consistentes”. En buena medida ambos Informes están dominados por el clima de pesimismo con que observan la economía global aunque en el ámbito ecuménico no prevén una próxima recesión.

La tasa media de crecimiento internacional que en el año 2017 alcanzó el registro máximo de +4% y todos coinciden en estimar que tal como sucedió en 2018 esa situación se puede mantener en el presente año en alrededor de +3%. Argentina en ese contexto ha sido motivo de sendas investigaciones por parte de técnicos del FMI surge que el presente año los países calificados como ”emergentes” que actualmente vienen sufriendo el mayor y más extenso castigo en sus respectivos mercados internos dado que transitan por tiempos harto complejos. Subrayan al respecto que “La escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China más los indispensables ajustes financieros que se deben inevitablemente obligados a concretar por la actual situación, están gravitando negativamente sobre la actual calidad de vida en dichos países”.

Decisiones muy preocupantes de los grandes operadores

A todo lo expuesto se han sumado las obligadas interrupciones que hubo en varios países como es el caso de Alemania, donde su actividad en la especialidad de producción de automotores viene sufriendo una caída muy considerable. También subrayan que están afrontando las últimas decisiones de política monetaria adoptadas hasta en las economías más avanzadas que debilitaron sensiblemente la inserción de dichos productos a nivel mundial. Se entiende que ello justificaría las interpretaciones de los técnicos del FMI que han advertido que luego de un profundo análisis han llegado a la conclusión de que “Este momento crítico es clave superarlo para volver a impulsar la economía global.” Además, consideran indispensable estar muy atentos y vigilantes para anticiparse en resolver situaciones que en otras circunstancias no fueron motivo de preocupación, e incluso hasta se tornaron positivas como factores impulsores a los efectos de extender, tanto territorial como temporalmente, las actividades productivas y las consiguientes exportaciones.

Señalan que Argentina se verá perjudicada por la extensión al presente año, y muy probablemente al próximo, de la situación que se caracteriza por los elevados índices de inflación y la consiguiente suba de lo precios que no han podido ser contenidos. Obviamente, bajo tal enfoque la inflación es subrayada como el mayor factor negativo y resulta muy significativo al respecto que los técnicos del FMI hayan hecho conocer que han decidido no adelantar ninguna estimación sobre lo que puede suceder en nuestro país durante el próximo ejercicio. A su vez, los funcionarios locales han asumido una actitud semejante por considerar que tales datos pueden influir decisivamente en el resultado de la inminente puja electoral.

Las directivas específicas aconsejan guardar estricto silencio por no tener ninguna buena noticia que, aunque más no sea pudieran atenuar el generalizado clima de pesimismo reinante. Por el contrario, Christine Lagarde admitió que el resultado de las medidas ordenadas y aplicadas desde el momento mismo en que se que comenzó a hacer efectivo el préstamo concedido por dicho organismo, es decir desde el 20/06/18 en adelante, fueron “decepcionantes”.

Para reafirmar lo antes expresado en cuanto a que “el escenario descripto induce a considerar con notorio y explicable pesimismo las perspectivas de las actividad para el corto plazo”, Lagarde confesó que “las expectativas de inflación crecientes siempre generan presiones más persistentes” sobre la economía de nuestro país. Además, ha informado que se han visto obligados a revisar a la luz de la realidad presente, las anteriores previsiones y las hacer lo propio con las “proyecciones de crecimiento” y perspectivas para los ejercicios 2020 y 2021.

El Informe emanado del FMI delineó un escenario bastante pesimista respecto de la economía global y consideran que ello perjudicará las tan ansiadas perspectivas de recuperación para nuestra economía. Al respecto consideran que en mundo estremecido por conflicto estadounidense-chino, las economías de Turquía y Argentina aparecen como las más perjudicadas. No se advierte, según dicho Informe, que la situación internacional se logre normalizar en el corto plazo e incluso se cree, por el contrario, que puede agravarse mucho más y frente a dicho tan preocupante pronóstico que está cargado de escepticismo, el futuro más inmediato se torna muy incierto.

Nuevos y múltiples riesgos

El mayor interrogante será cuantificar los presuntos daños que se tendrán de sobrellevar; tratando desde ya, por lo menos, de atenuar dichos efectos. En consecuencia será indispensable pensar más en el mercado interno que en el externo pues las relaciones de intercambio se estima que también sufrirán considerables mermas. Cabe advertir que el Fondo comunicó que por ello procedió a reducir su anterior previsión respecto de la economía de Brasil, que está en el epicentro dentro de un contexto que consideran recesivo y que abarca, con semejantes características, a toda América Latina. En su dictamen señalaron que la principal prioridad para dicho país debe ser “contener el aumento de la deuda externa garantizando que los gastos sociales se mantengan intactos”.

Tal observación se podía suponer tomando en cuenta que dicho Organismo insiste en que implementen todas las medidas que vienen por el momento cumplimentando sólo parcialmente. Sin nombrarlo, la referida mención obviamente apunta a las se han adoptado por orden expresa del flamante presidente de dicho país, quien no se caracteriza por escuchar a los que pretenden asesorar y actuar en consecuencia. Muchas decisiones y actos de su gobierno no dejan de sorprender por su escasa racionalidad. Los funcionarios han hecho conocer que le preocupa hondamente al staff del FMI esa calificada como “irracional actitud”.

Tales circunstancias, unidas a la seria advertencia para que se abstengan y no sumen a esa posición se les explicitó a los negociadores argentinos Dujovne y Sandleris en oportunidad de sus reuniones en Washington, advirtiendo que el máximo dirigente del gran país vecino ha desafiado en varios aspectos a los lineamientos hechos conocer en forma oficial. Dichas reuniones, muy conocidas en tales circunstancias, actualmente no solo tratan temas específicos de cada país sino que se extienden a todos los que pueden afectarlos.

Bajo esta visión se conoció las severas reservas que suscita en dicho ámbito el presidente brasileño Bolsonaro.

Ese tan poco favorable ambiente se advierte sin dificultad no por parte de los uncionarios del FMI y el Banco Mundial sino también en las numerosas entrevistas con notorios inversores y directivos de grandes empresas que operan en el área y son reconocidos por su gran capacidad inversora e incluso con los que operan a través de las relaciones que facilita la gestión del G.20. Los que aparentemente se muestran como los más preocupados, además de los más altos funcionarios de los organismos precitados y los presidentes de varios bancos internacionales, son funcionarios de Arabia Saudita.

Explican al respecto que centraron sus análisis en la situación de Brasil y las eventuales consecuencias que pueden traer para los demás países del área en el caso que decidan y hagan desde Brasilia operaciones que perjudiquen a todos los países vecinos. Ello explica que Sandleris haya hecho gestiones destinadas a que las autoridades del Consejo de las Américas intervenga preventivamente para evitar el presidente del gran país vecino adopte medidas que agraven la ya muy difícil situación que se está transitando.