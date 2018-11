“El mercado de capitales refleja el desarrollo económico del país”

En medio de una gira nacional en la que pretenden hacer educación financiera, el especialista se refirió a la coyuntura económica nacional, la matriz productiva y lo que debería hacer el Gobierno para que el market cap se incremente

Por Cecilia Pozzobon – cpozzobon@comercioyjusticia.info

De visita en Córdoba, en medio de una gira nacional con la que InvertirOnline.com busca hacer educación financiera, Alejandro Bianchi, gerente de Inversiones de la firma, brindó la charla “Las perspectivas económicas para 2019: un año electoral”, tras la cual dialogó con Comercio y Justicia sobre su visión del país en medio de esta coyuntura y se refirió al mercado de capitales.

-¿Crees que el país puede diversificar su matriz productiva hoy atada a la soja, a partir del turismo y de Vaca Muerta?

-Yo creo que sí, lo que debemos hacer es generar un marco de estabilidad institucional, de inversiones y económico tal, que permita atraer las inversiones. Pero hay pasos que ya están dados y que son enormes. Lo de las líneas low cost es un paso enorme, porque algunas ahora tienen un solo avión, pero el año que viene traen otro y el próximo otro. Es decir, son empresas que están empezando a invertir a pesar de que el marco económico, regulatorio e impositivo en el país no es el mejor. Y lo hacen porque se les da la oportunidad de la licitación de rutas aéreas que no es algo que surge todo el tiempo. Hay que tener en cuenta que Argentina ofrece condiciones naturales que para el turismo son espectaculares, sucede que están subexplotadas. Esto abre el juego, ahora se creó la condición para las aerolíneas, pero más adelante y a medida que ingrese más turismo deberá ir creciendo la infraestructura y los servicios para atender ese turismo. No podemos quedarnos en que en Argentina entran dólares sólo por la soja.

-¿Y con Vaca Muerta?

-Es más o menos lo mismo. En ese caso, insisto en que necesitamos una estrategia como país, porque hay una correlación en el desempeño de las commodities, cuando caen, caen todas juntas y cuando suben, es igual. Puede que se den algunas excepciones, como ahora, que creció sólo el petróleo y eso va a dar un poco de aire, pero no deja de ser un país cuya matriz está vinculada a las materias primas, que, aclaro, es importante que las desarrollemos, ser autosuficientes energéticamente es claro que nos va a liberar un montón de dólares anualmente. Pero a lo que voy es que si uno exporta materia prima y luego importa productos con valor agregado está dejando olvidada sobre la mesa una gran oportunidad. El litio en Salta es algo de eso. No digo que generemos los incentivos como para que fabriquemos los autos Tesla en Argentina, que se podría, pero hay mucho por hacer para diversificar la matriz productiva. De todos modos, lo que veo que sí se va a desarrollar y va a generar inversiones es el turismo.

-¿Va a haber un correlato de eso en el mercado de capitales?

-Debería, porque el mercado de capitales en definitiva no es más que un reflejo del desarrollo económico del país. Si el país avanza, crece, el mercado de capitales debería ganar volumen en cuanto a operatoria. Debería permitir y generar determinados instrumentos como para que esas empresas puedan hacer estas inversiones. Hoy por hoy el mercado de capitales está muy castigado. Yo creo que el Gobierno tiene un as bajo la manga para reactivarlo y creo que va por el lado de instrumentar algo similar a los 401k que tiene Estados Unidos (ver aparte).

Porque Argentina tiene un mercado muy chiquito. Por ejemplo, Chile tiene un market cap (capitalización de mercado) por encima de 100% del PBI vs. Argentina que anda por 17% de su PBI. Por ese motivo tiene problemas para financiar proyectos como Vaca Muerta. Si se logra armar un ahorro interno nacional, se va a lograr más inversiones para esos proyectos. Creo que lo que tiene que hacer el Gobierno es elevar el monto que se puede desgravar de Ganancias para quienes inviertan en planes de pensión que hoy es de 996 pesos. Si se incrementara considerablemente, habría una industria de planes de pensión en Argentina como los 401k y el mercado de capitales se triplicaría.