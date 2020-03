Supuesto manager de Paulo Londra lo denunciÃ³

Pablo Puch, quien asegura que fue su primer mánager, denunció al rapero Paulo Londra y le reclama parte de lo recaudado por sus primeros temas.

Según Alicia Vargas, abogada de Puch, en diálogo con una emisora radial, su cliente y el cantante se conocen desde los 14 años.

“Él está desde los inicios de Paulo. Es quien se dedicó a acompañarlo, a producirlo y a formarle un estilo. Los primeros videos y trabajos los hicieron juntos. Fueron varios años de trabajo e inversión”, dijo Vargas.

Según la letrada, Puch fue quien le envió los primeros materiales al actual productor del artista, Ovy On The Drums -con quien también tendría problemas por el contrato firmado-.

“El material llegó a Ovy y él se contactó con Puch. Le solicitaron que envíe más material y él les manda casi todo lo que tiene. Se pusieron en contacto con él porque sabían que era el productor y el representante. Paulo se va a Colombia y no volvió más a hablar con Puch”, añadió. La semana que viene deberán presentarse a la primera audiencia de conciliación para avanzar con el proceso.