Mario Capdevila quiere más capacitación y fuerte presencia institucional

El candidato a presidente de la Asociación de Magistrados busca la reelección. Ampliar la defensa de los derechos de los jubilados y pelear por la carrera del secretariado, son algunos de los objetivos que plantea la lista Acción y Participación

La Asociación de Magistrados se prepara para una nueva elección. Mario Capdevila, su actual presidente, encabeza la lista “Acción y Participación”, acompañado por sus candidatos a vicepresidente, la camarista civil Claudia Salazar, y el vocal de la Cámara 4ª del Crimen, Luis Miguel Nassiz. Como ya ocurrió en otra oportunidad, Capdevila disputa la conducción de la Asociación de Magistrados a su colega Luis Paoloni, quien también fue presidente de ésta por dos períodos.

Algunas de las propuestas de la lista Número 1, en esta entrevista otorgada a Comercio y Justicia.

-¿Qué objetivos se plantean para esta nueva gestión?

MC. Queremos profundizar nuestra presencia institucional, fortalecer las relaciones con el Tribunal Superior y todos los estamentos del Estado, camino que comenzamos y nos sirvió para ser escuchados en diversas oportunidades y en distintas instancias. Por otra parte, es importante poder profundizar la red de contención de los colegas que en muchas ocasiones se sienten presionados o amenazados. No hay que olvidarse tampoco de los jubilados cuyos derechos debemos defender.

CS. Es importante mencionar el tema de la capacitación. Hay que profundizar la capacitación de los magistrados y mejorarla, para eso pensamos hacer convenios con diferentes universidades. También estamos trabajando en una plataforma virtual porque muchos de los problemas que tiene el interior es que la gente no se puede trasladar o se le hace muy dificultoso. Por este motivo, pensamos que la capacitación virtual es una gran solución.

Por otro lado, pretendemos seguir con los simulacros de exámenes para que la gente pueda prepararse correctamente para rendir en el Consejo de la Magistratura. Pero más allá de los exámenes, también anhelamos tener un Escuela Judicial y, para eso, también vamos a trabajar.

LN. Lo importante es profundizar lo que hemos venido haciendo en forma correcta. Esta gestión ha hecho una muy buena administración, que multiplicó sus recursos gracias a la austeridad con la que se ha manejado. Por otro lado, como dice Capdevila, debemos bregar por la independencia del Poder Judicial y apoyar – como lo hicimos con la fiscal Baulies -a cualquier colega que pueda sentirse amenazado o presionado.

-La imagen de la Justicia no es buena. ¿Esto es una preocupación, hay algo que la Asociación piense hacer ?

CS. Sí, es una preocupación. Precisamente estamos pensando en realizar actividades sociales, extra Poder Judicial. Es importante sacar la Asociación para afuera, para que no sea sólo un trabajo interno y se vea lo que hacen los magistrados. Hay mucho por hacer, podemos ayudar en lo que es prevención de drogas, de violencia, de abuso de niños, que son cuestiones sociales que terminan incidiendo en el servicio de justicia porque cualquier conflicto luego termina en tribunales. Hay cosas que ya se están haciendo, ayudamos con un comedor infantil y también colaboramos con la gente de AMJA en la lucha contra la violencia. Hemos empezado a abrir ese camino, pero me parece que todavía falta mucho por hacer.

MC. Puertas adentro también estamos preocupados por el secretariado y la figura del secretario, que en Córdoba tiene un rol fundamental.

CS. Sí, en Córdoba el secretario y el prosecretario cumplen un rol importantísimo sobre todo en este sistema de sustitución, que establece que a falta de secretario el que asume la función es el prosecretario; creo que tenemos que revisar el tipo de asociación que les ofrecemos y bregar por la carrera de ellos. El sistema de estas secretarías conjuntas para los juzgados Ejecutivos fiscales fortalece la figura del secretario; hoy esas secretarías están formadas por un secretario y cuatro prosecretarios y llevan adelante todo el trámite, salvo que éste se complique.

- ¿Tienen alguna postura tomada respecto de la integración del Consejo de la Magistratura?

CS. Sí, nos gustaría que en lugar de tener sólo un veedor la Asociación tenga un representante, como lo tiene el Colegio de Abogados, porque el veedor sólo puede ver, no puede votar.

-¿Cómo ven las reformas procesales que se están llevando adelante en la Provincia? ¿Qué postura han tenido y quieren tener de cara a una nueva gestión?

LN. Hemos tenido una activa participación, hemos formado comisiones que hemos enviado al Poder Ejecutivo cuando se nos consultó y hemos sido escuchados, es una política que se propuso esta conducción desde que asumió.

MC. Sí, siempre nos han pedido participación y hemos llevado nuestros aportes al Ministerio de Justicia y a la Legislatura. Por supuesto, vamos a seguir haciéndolo y profundizando porque es fundamental contar con estos canales de diálogo.