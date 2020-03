“El esquema de la mediación -tal como está planteado- no funciona”

El titular de la entidad profesional asegura que el sistema colapsó y alertó sobre las demoras

en la fijación de audiencias. Celebró la próxima puesta en marcha de la reforma procesal laboral, aunque se mantiene crítico respecto de la mora judicial. Adelantó que trabaja en un proyecto de modificación de ley de honorarios profesionales

Ya han pasado varios meses desde que se comenzó a implementar el expediente electrónico. ¿Cómo han tomado los abogados a este cambio?

– El expediente electrónico ha generado un verdadero cambio cultural en el ejercicio profesional, en la forma de litigar que teníamos los abogados y las abogadas de Córdoba y, ante esa decisión del Poder Judicial, lo que hizo el Colegio de Abogados fue acompañar a nuestros colegas a través de la capacitación. En un lapso de 90 días se capacitó a 3.300 abogados, se hicieron capacitaciones gratuitas, de alto nivel y con muy buena recepción. En este camino, también decidimos iniciar en febrero un curso destinado a los colegas que manejen o no la técnica digital, en pos de perfeccionar el ejercicio profesional, una capacitación de alfabetización digital para acercar la tecnología a los abogados, también suscribimos un convenio con el Banco de Córdoba para el otorgamiento de créditos blandos para reequipamiento tecnológico de los estudios jurídicos, que en los próximos días vamos a difundir. Además, hemos elevado al Tribunal Superior 41 puntos de sugerencias en el marco de la implementación del expediente electrónico, tendientes a la mejora del sistema, obteniendo respuesta a muchos de ellos.-

– Entre los cambios significativos en el último tiempo podría mencionarse la figura de la mediación. ¿Qué balance hace el colegio sobre su funcionamiento?

– El esquema de la mediación -tal como está planteado hoy- no funciona. Hay una contraposición entre la mediación y el proceso oral en el fuero civil. Tenemos muchos reclamos, entendemos que el sistema colapsó, se generó un embudo de causas que hoy no tienen solución, hay una demora importante en la fijación de las audiencias lo que genera un gran retraso en la accesibilidad de la justicia. La ley sancionada dejó de lado el rol del abogado y no tuvo en cuenta la voluminosidad de causas que iban a llegar a mediación y, por eso, la estructura colapsó. Desde el colegio fomentamos la mediación, creemos que es una herramienta válida para la resolución rápida y eficaz de los conflictos, por ello hemos reestructurado la Sala de Mediación del colegio, y le vamos a dar una mayor dinámica a la Escuela de Mediación para trabajar en la formación de abogados y abogadas en la mediación.

– ¿Y cómo se están manejando con la oralidad en el fuero Civil y Comercial?

– Estamos trabajando en un esquema de capacitación permanente, como lo hicimos con el expediente electrónico , se pondrá en marcha una escuela de litigación oral, de todos los fueros, donde vamos a realizar las prácticas de los juicios orales, para que los abogados civilistas, que no están tan habituados a estos procesos orales, adquieran práctica in situ. Se realizarán estos talleres en el cuarto piso y será hará una réplica de una sala de juicio. Tenemos expectativas de que la oralidad en el fuero Civil y Comercial sea una herramienta eficaz para la reducción de la mora judicial.

– Córdoba está a pocas semanas de poner en marcha la Reforma Procesal Laboral. ¿Qué evaluación hace el colegio sobre el tema?

– La reforma procesal laboral es un viejo reclamo, es una ley que se aprobó en 2018, luego se difirió su implementación y ahora se pondrá en vigencia de manera parcial. Es un pequeño paso, nos hubiera gustado que se implemente plenamente porque entendemos que esta norma va a reducir la mora en los tribunales de Trabajo. Somos críticos de la mora judicial es una pelea permanente de este colegio y, por eso, es que estamos trabajando para articular políticas con el Poder Judicial.

– A escala nacional al reforma de la ley de la jubilaciones especiales ha generado gran polémica. ¿Está de acuerdo con este cambio?

– Son discusiones que se tienen que dar, son necesarias más en el contexto que se encuentra nuestro país de crisis generalizada; hay que hacer un debate serio respecto de todo el sistema previsional argentino. La desigualdad que existe entre los haberes máximos y mínimos es muy grande, el tema es debatir cómo logramos que los que perciben haberes mínimos, mejoren sus jubilaciones, si el Poder Ejecutivo avanza en la reforma previsional, habrá de tener en cuenta que no se deberá afectar el servicio de justicia, ello observando que los magistrados federales en condiciones de obtener el beneficio jubilatorio, que de entender que su derecho previsional se pudiere ver afectado, por esta reforma, tienen el legítimo derecho a jubilarse.

– ¿Supone que esto traerá aparejados planteos de inconstitucionalidad?

– Seguramente habrá planteos de inconstitucionalidad, ya lo anunció el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle.

– Esta semana habrá múltiples actividades por el Día de la Mujer. El colegio ha creado salas dando espacios a sectores antes relegados. ¿Cómo surge la idea de crear una Sala de Trata de Personas o de Niñez y Adolescencia?

– La idea de este directorio es la construcción transversal y amplia. Queremos un colegio que participe en temas de trascendencia social y, en ese camino, vamos cuando abrimos estas nuevas salas, como la de Trata, también le hemos dado trascendencia a la comisión de Género. Creemos que haber incorporado la perspectiva de género como materia obligatoria para los nuevos abogados que acceden a la matriculación marca un camino a seguir sobre la responsabilidad social que tiene que tener el abogado en su rol profesional. Somos el primer colegio del país en poner en marcha estas políticas, también somos los primeros en adherir a la ley Micaela, si bien no somos sujetos obligados. Armamos un lactario para las abogadas y seguiremos en ese camino. Hemos suscripto un acuerdo con el Gobierno de la Provincia y el Ministerio de la Mujer, para la puesta en funcionamiento de un punto mujer en la sede del colegio, que se inaugurará hoy.

Por otra parte, también estamos trabajando mucho para darle más jerarquía a la oferta académica de nuestro colegio, y con ese objetivo hemos firmado convenios con diferentes Universidades (UBA, UNC, Siglo XXI, Universidad de Bologna). Necesitamos de una capacitación dinámica, actualizada y con docentes reconocidos en lo académico y profesional. Además, estamos recuperando espacios de trabajo para los abogados, readecuando las salas de Servicio iniciamos trabajos en la que tiene el colegio en el Ministerio de Trabajo de la Provincia y en la Cámara Única del Trabajo. En el Polo Judicial también queremos tener una sala de servicios para los abogados que litigarán allí, dotando de conectividad de alta velocidad y mejorando la tecnología de las Salas de Servicios.

– Hay muchos reclamos respecto de la regulación de los honorarios. ¿El colegio tiene pensado hacer un planteo sobre este tema?

– Sí, nuestra idea es trabajar en la ley de aranceles profesionales, lo vamos a articular con la Federación de Colegios de Abogados de Córdoba para recuperar lo que de alguna manera se perdió, que es el orden público de los mínimos, tenemos que evitar la discrecionalidad que hoy existe en muchos juzgados cuando se perforan los mínimos, estamos trabajando en un proyecto de reforma de la ley arancelaria para presentar a la Legislatura.