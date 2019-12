Cristina, a juicio por cohecho pasivo

A la ex primera mandataria se le enrostra la comisión de ese delito. Se sentará en el banquillo junto al ex ministro de Planificación, Julio de Vido, y al ex secretario de Obras Públicas, José López



El juez Claudio Bonadio elevó a juicio la causa por la cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo, una pesquisa que surgió del caso denominado “cuadernos de las coimas”, que se generó por las anotaciones del chofer Oscar Centeno.

En sus diarios, el ex empleado estatal describió un sistema de distribución de sobornos pagados por empresarios y recibidos por funcionarios.

Bonadio envió a debate a 52 encartados; entre ellos, a la ex jefa de Estado y actual vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; al ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido; al ex secretario de Obras Públicas, José López, y al financista Ernesto Clarens, quien confesó haber recolectado las coimas y habérselas entregado a Daniel Muñoz, secretario privado del matrimonio Kirchner.

A todos se les enrostra la comisión del delito de cohecho pasivo en 174 ocasiones. A Fernández de Kirchner, a De Vido y a López se los considera coautores; Clarens, en tanto, se sentará en el banquillo en calidad de partícipe necesario.

En el listado de empresarios que enfrentarán el proceso oral y público figuran Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Gerardo Ferreyra, Cristóbal López, Juan Chediack, Carlos Román, José Cartellone y Carlos Wagner.

Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, confesó como arrepentido haber armado con De Vido el método de cartelización que, según se acreditó durante la instrucción, consistía en que las empresas decidían cuál ganaba las licitaciones y luego abonaban coimas.

La existencia del mecanismo fue avalada por López en su declaración como arrepentido.

El financista Clarens, por su parte, aportó planillas con los pagos y cobros de las sumas y señaló a las firmas y a las personas involucradas. Explicó -además- que los desembolsos se realizaban en pesos, que luego se cambiaban a dólares o euros y finalmente eran entregados en bolsos a Muñoz.

Los ex funcionarios de Vialidad Nacional Nelson Periotti, Sergio Passacantando y Sandro Férgola y el ex subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Germán Nivello también irán a juicio, por asociación ilícita.

Bonadio ya le giró el expediente al Tribunal Oral Federal 7, que tiene las otras actuaciones conexas con los “cuadernos”.

Material probatorio

“A pesar del material probatorio reunido en el marco de todos estos legajos, algunas defensas continúan sosteniendo que esta investigación se trata de una ‘persecución judicial”, escribió el magistrado.

En su decisorio, Bonadio explicó que 78 imputados confesaron haber formado parte y/o afirmaron la existencia del esquema de corrupción estatal investigado, tanto con relación a la concreción de los pagos ilegales como a su recepción, en el seno de la Administración pública nacional y “hasta la cúspide máxima”.

“Más del 50 por ciento de los procesados ha reconocido el mecanismo de recaudación ilegal de dinero, involucrando tanto a los empresarios particulares como a los funcionarios públicos”, enfatizó.

Además, el juez resaltó los cruces de llamados telefónicos constatados entre cohechantes y cohechados, los cuales, según valoró, “deben interpretarse como verificatorios” de las reuniones que mantuvieron.

Bonadio reforzó la hipótesis de la investigación que comandó, argumentando que se probó la existencia de una organización delictiva “enquistada en la administración pública nacional” así como sus planes delictivos y quiénes la conformaban, al igual que la intervención de empresarios.

“No se trata de una persecución judicial’, sino de una verdadera investigación judicial”, escribió finalmente.

DESTACADO

“Como se dijera, no se trata de una ‘persecución judicial’, sino de una verdadera investigación judicial. Como epílogo de este apartado, con el cual se clausura la instrucción de este grupo de causas conexas, identificadas como ‘los cuadernos de las coimas’, se estima ilustrativo recordar la anotación de Oscar Bernardo Centeno, de fecha 7 de septiembre de 2015: “La verdad que cada vez que veo toda esta corrupción me duele el alma por la manera que roban sin escrúpulos y sin medir consecuencias”. (Del decisorio mediante el cual el juez Claudio Bonadío elevó a juicio la causa por la cartelización de la obra pública).