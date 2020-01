Precios mayoristas cerraron 2019 con alza de 58,5% y el Gobierno fortalece controles junto a las provincias

El dato de la suba fue informado por el Indec durante la jornada de lunes. Mientras, Kulfas se reunió con ministros de distintas carteras del país. También se convocó a representantes de Defensa del Consumidor para avanzar con el programa de Precios Cuidados.

La inflación en el país continuará elevada, tal como han anticipado los informes privados, y el Gobierno nacional busca fortalecer junto a las provincias el programa de Precios Cuidados, programa relanzado al inicio de la gestión de Fernández con el objetivo de paliar el impacto del alza en el costo de vida que se registró durante todo 2019.

En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó ayer que los precios mayoristas cerraron 2019 con un incremento de 58,5% interanual, una cifra de casi cuatro puntos porcentuales más alta que la registrada durante el mismo período en los valores finales que llegan a consumidor, la cual fue de 53,8% (promedio nacional) según también indicó recientemente el organismo estadístico nacional.

La diferencia entre ambos porcentajes hace estimar – tal como sucedió durante gran parte del año pasado y de 2018- que todavía queda un remanente de suba de costo en los mayoristas correspondiente al impacto de la devaluación del año pasado que todavía no ha impactado en los minoristas, lo cual se espera que sucederá en este primer trimestre.

En detalle, la suba de diciembre propiamente dicha en el segmento de las compras por mayor fue de 3,7%, siendo en este caso el mismo porcentaje que los precios al consumidor, comparando también ambos informes del Indec sobre el cierre del año pasado.

Por su parte, el incremento acumulado en mayoristas durante el año pasado estuvo impulsada por un crecimiento de 55.6% de los productos primarios, de 60,3% en los manufacturados y en menor medida por el 46% de la energía eléctrica y el 54,1% de los importados.

Vale señalar además que entre los productos primarios, los agropecuarios subieron 72,8%, los pesqueros 33,3%; el petróleo crudo y el gas 43,1%; y los minerales no metalíferos, vinculados a la construcción, el 42,3%.

Por otro lado, entre los productos manufacturados se destacaron las subas de 62,2% en los automotores, a pesar de que la producción entre autos y utilitarios fue de 314.787 unidades, lo que implicó un descenso de 32,5% en relación al desempeño de 2018, según la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa).

También aumentaron 64,7% los productos textiles, 51,6% los refinados de petróleo; 62% los químicos; 56,1% los metales básicos.

En tanto, en la relación intermensual con noviembre, el alza fue de 5% en productos primarios; 3,8% en los manufacturados; 0,1% de la energía eléctrica y una baja de 0,1% para los importados.

Por otro lado, también durante la jornada de lunes, el Indec precisó que en el caso de la construcción, el aumento registrado de los valores durante 2019 fue de 47,8 % y fue traccionado por un alza de 50,6% en los materiales, de 46% en mano de obra y de 45,8% en gastos generales, vinculados con los servicios que se prestan en el sector.

Estos aumentos se dieron a pesar de que la construcción acumulaba hasta noviembre un retroceso de 8 % en su nivel de actividad.

Mientras, en lo que respecta a diciembre, el Costo de la Construcción mostró una suba del 2,4% en materiales, del 1,1% en mano de obra y del 2,5% en gastos generales.

Acuerdo

En relación al acuerdo de precios que se ha incorporado en todo el país mediante el programa Precios Cuidados, ayer el Gobierno se reunió con representantes de las provincias para avanzar en su fiscalización, acción que había quedado relegada durante la gestión nacional anterior.

En esta línea, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, recibió ayer a ministros provinciales de distintas carteras, con quienes avanzó en una agenda coordinada para fortalecer la implementación del programa

Según informó la cartera en un comunicado, el incremento de las bocas de comercialización con almacenes y cadenas de supermercados de cercanía y la incorporación de productores regionales, fueron los ejes del encuentro.

Por su parte, los ministros de Producción de las provincias destacaron la convocatoria y plantearon alternativas para avanzar en la implementación del programa en todo el territorio nacional.

El ministro Kulfas reiteró que las medidas que se están implementando buscan “reducir la inercia inflacionaria”, y explicó que “el primer paso que estamos dando es ordenar la economía para poder entrar lo más rápido posible en la discusión de desarrollo de largo plazo”.

A su vez, resaltó que Precios Cuidados “es un puntapié inicial para pensar el tema de los precios en la Argentina que es muy importante y un fenómeno multicausal”.

“Queremos sentar a la mesa a los distintos sectores, la producción, el trabajo y los gobiernos provinciales para trabajar juntos”, dijo.

Por su parte, la secretaría de Comercio Interior, Paula Español detalló el avance de las negociaciones con los distintos actores de las cadenas de comercialización y producción para la federalización del programa.

La semana pasada Español se reunió con los referentes de supermercados chinos y de centros mayoristas para que estos sectores también participen del programa con un listado propio.

“El acuerdo con los supermercados y los productores fue el puntapié inicial. Tenemos una canasta representativa con actores nacionales tanto en producción como en comercialización”, detalló Español.

En este sentido, adelantó que el Gobierno espera “en esta segunda etapa incorporar a muchos actores valiosos de todo el país para que el programa sea efectivo”.

Respecto de las marcas de abastecimiento regional puntualizó que “estamos trabajando para incorporarlos al programa”, e instó a los funcionarios provinciales a acercar propuestas de proveedores regionales para ser incorporados al sistema.

Acompañaron al ministro Kulfas, los secretarios de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz; de Industria, Ariel Schale, y de Energía, Sergio Lanziani.

Del encuentro participaron los ministros de Buenos Aires, Augusto Costa; de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), José Luis Giusti; de Catamarca, Lisandro Alvarez; de Chaco, Sebastián Lifton; de Chubut, Leandro Cavaco; de Córdoba, Eduardo Acastello; de Corrientes, Raúl SchiavI; de Entre Ríos, Juan José Bahillo; de Formosa, Víctor Romea; de La Pampa, Ricardo Moralejo; de La Rioja, Federico Bazán.

También los titulares de las carteras productivas de Mendoza, Enrique Vaquié; de Misiones, Luis Lichowski; de Neuquén, Facundo López Raggi; de Río Negro, Carlos Banacloy; de Salta, Martín De Los Ríos; San Juan, Andrés Díaz Cano; de San Luis, Juan Felipe Ramón Lavandeira; y de Santa Cruz, Silvina Córdoba.

Además estuvieron presentes de Santa Fe, Daniel Costamagna; de Tucumán, Álvaro Simón Padros; de Tierra del Fuego, Castigilione Sonia, y el director de Agricultura y Ganadería de Santiago del Estero, Wilson Daniel Michelini.

Por otro lado, la subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, Laura Golberg, y las autoridades de defensa del consumidor de todo el país realizaron ayer la primera reunión del año del Consejo Federal del Consumo (Cofedec) también con la mira puesta en la fiscalización del programa Precios Cuidados

El Cofedec reúne a todas las oficinas de Defensa del Consumidor de las provincias y la Ciudad Autónoma de Bueno Aires, y coordina con la Secretaría de Comercio Interior acciones federales para la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor y la de Lealtad Comercial.

REPERCUSIONES

Optimismo en supermercadistas y autoservicios

El presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios, Víctor Palpacelli, se mostró ayer optimista en que el programa Precios Cuidados y la Tarjeta Alimentara van “a dar movimiento” al sector” y permitirán “romper la recesión y recuperar el cuadro de resultados” de ventas.

“Será importante que la Tarjeta Alimentaria esté en todo el país a la brevedad, porque le va a dar movimiento”, dijo Palpacelli y recordó que la Federación que preside representa a 20.000 locales comerciales.

Respecto a esto último, sostuvo que será “muy importante que se afinen las medidas” para que este sector se sume al programa Precios Cuidados, “porque hubo una demora en la confección de los listados”.

En ese sentido indicó que la Secretaría de Desarrollo Productivo informó que “hoy van a estar habilitados 50 cadenas oficiales con el listado” y apuntó que Precios Cuidados “ayuda un poco a paliar la crisis”, en declaraciones a radio La Red.

“Trabajamos fuerte con la Secretaría de Desarrollo Productivo para disponer de listados alternativos”, explicó Palpacelli, “porque no todos los productos llegan al interior, debido a que los proveedores no tienen logística para llegar a todo el país, y por eso se buscan productos sustitutos con proveedores alternativos”.

El empresario admitió que en los últimos 50 días “hubo una inercia de modificación de precios, los habituales en los últimos meses”, con subas de entre el 15 y 20 por ciento.

Palpacelli señaló que “los de mayor incremento fueron perfumería, limpieza y lácteos, en este orden”.

Por último, el titular de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios dijo que “aún no se ha notado un incremento en el consumo” y abogó para “que en los próximos días se pueda ver”.