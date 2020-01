Alberto Fernández sobre el caso Nisman: “Nunca apareció ninguna prueba seria”

El presidente Alberto Fernández afirmó que siempre tuvo la misma postura en relación a la muerte del fiscal Alberto Nisman, dijo que “nunca apareció ninguna prueba seria que diga que lo mataron” y señaló que le gustaría saber cómo murió “y si se suicidó, saber por qué”.

“Sobre este tema he dicho toda la vida lo mismo. No hacía falta esperar un documental de Netflix, vayan a los archivos y busquen: dije lo que dije siempre”, afirmó hoy Fernández en una entrevista radial.

El Presidente se refirió de esta manera a las declaraciones que reproduce el documental “Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía” que estrenó Netflix, para el cual fue entrevistado en el año 2017.

“Hasta el día de hoy dudo que se haya suicidado”, dijo Alberto Fernández en el documental, dichos que algunos medios de comunicación contrapusieron a declaraciones de este miércoles en las que el mandatario sostuvo que “las pruebas acumuladas no dan lugar a pensar en que hubo un asesinato”.

“Ese documental es de hace 3 años, desde el 2017 hasta hoy no apareció ninguna prueba seria que diga que a Nisman lo mataron”, ratificó Fernández en sus declaraciones de en las que agregó: “Solo apareció pericia absurda que contradice los más elementales principios de la criminología mundial hecha sobre un escenario montado no sé cuántos años después del hecho”, en relación a la prueba hecha por la Gendarmería.