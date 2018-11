Sube el boleto urbano y acumulará un incremento de 54% en un año

La propuesta oficial es llevarlo a $23,7. El aumento interanual supera largamente la inflación del período. Desde la segunda gestión de Mestre, sumará 159% frente a un alza de precios minoristas que rondará el 146%. Farías va hoy al Concejo. Se prevé que el proyecto se aprobará el viernes

El Ejecutivo municipal envió ayer al Concejo Deliberante un proyecto para llevar la tarifa del boleto urbano a 23,70 pesos, 37,63 por ciento más que la tarifa vigente desde junio pasado. Sin embargo, si se toma la comparación interanual respecto a la última suba ocurrida en noviembre del año pasado, el aumento llegará a 54,09 por ciento.

Ese aumento será sensiblemente mayor que la inflación acumulada en el último año. Si bien los datos de octubre aún no fueron informados, si se proyecta cinco por ciento para ese mes, el aumento interanual será de 45 por ciento, esto es nueve puntos porcentuales menos que la suba del boleto.

De todas formas, al igual que cada vez que se produce un alza en el boleto, si bien en una primera instancia supera la inflación, luego comienza a quedar rezagado hasta el próximo ajuste. Baste como ejemplo que los 17,22 pesos del boleto actual, representan una suba de 11,96 por ciento desde noviembre pasado cuando la inflación acumulada se ubica en torno a 45 por ciento.

En cualquier caso, para observar un panorama más amplio, vale hacer un comparativo desde diciembre de 2015 a la fecha que coincide con la segunda gestión del intendente Ramón Mestre en el municipio y también con el cambio de administración nacional, que aplicó una fuerte devaluación desde el inicio mismo del mandato.

En diciembre de 2015, el boleto subió a 9,15 pesos. Si se lo compara con los 23,7 pesos que aumentará ahora, el alza es del 159 por ciento. La inflación minorista de ese período fue de 146,54 por ciento, proyectando cinco por ciento para octubre, dato aún no disponible.

En todo caso y más allá de acompañar a la inflación, el punto es que los salarios no evolucionaron en igual proporción. De hecho, en el último año -el último dato oficial es hasta agosto-, subieron sólo 21,8 por ciento.

Por lo demás, el aumento está muy por debajo de lo que solicitaban las empresas. De hecho, ya en agosto pasado, Gustavo Mira, de la empresa Coniferal y vicepresidente de Fetap, había reclamado que el boleto subiera a 24,10 pesos. Advertían entonces respecto al impacto de la devaluación sobre todos los insumos, además de la suba salarial extra lograda por UTA.

En todo caso, el aumento obedece exclusivamente al impacto de los mayores costos sobre la prestación del servicio.

Habrá que ver desde enero y una vez que se desactiven los subsidios nacionales al transporte, si la situación amerita otro planteo empresarios de revisar tarifas.

Es que si bien la Provincia -y, de hecho, también en parte la Nación- dijeron que iban a suplir esa baja de subsidios, aún no está plenamente definido si alcanzarán a cubrir los costos que hoy solventan los actuales aportes.

Previo a informarse que el Gobierno provincial cubriría parte de la baja de subsidios, la Fetap advertió de que sin aportes como los actuales, el boleto podría escalar hasta 40 pesos. En todo caso, la evolución de los subsidios y la justificación de la suba solicitada ayer por el Ejecutivo municipal, serán explicados hoy por el secretario de Servicios Públicos, Pablo Farías.

Será en la Comisión de Servicios Públicos y luego que el proyecto de aumento del boleto tome estado parlamentario.

“La idea es que Farías informe sobre los argumentos del pedido de incremento”, indicó a Comercio y Justicia el titular del bloque oficialista, Lucas Balián.

Si bien el edil evitó precisar cuándo se trataría el proyecto, trascendió que en principio podría ser el mismo viernes. De esta forma, la suba regiría desde la semana próxima.

Por lo demás, el proyecto de Ordenanza que llegó al Concejo Deliberante mantiene la posibilidad de que el intendente aplique un nuevo reajuste sin pasar por el cuerpo deliberativo. “Establécese a partir de la sanción de la presente, y por el término de un año, el Departamento Ejecutivo Municipal podrá adecuar las tarifas aquí fijadas solamente cuando se verifiquen variaciones en los rubros salario de personal, combustible y subsidios”, señala el texto, en línea con el que se aprobó ya el año pasado.

En principio, el oficialismo tendría los votos para sancionar la norma pese a las diferencias internas en el bloque. La oposición, en tanto, rechazaría el incremento propuesto por el Ejecutivo.

Boletos sociales “más caros”

El Gobierno provincial deberá sumar unos 150 millones de pesos extra para cubrir el subsidio a los denominados boletos sociales, a partir de incremento de la tarifa del transporte urbano de pasajeros propuesta por el Ejecutivo municipal.Concretamente, hoy y de acuerdo a datos informados a Comercio y Justicia por el secretario de Transporte, Gabriel Bermudez, el Gobierno provincial aporta unos 400 millones de pesos para subsidiar total o parcialmente diferentes prestaciones en la ciudad de Córdoba, entre ellas el Boleto Educativo Gratuito (BEG), el Boleto Obrero Social (BOS), el Boleto para Adultos Mayores (BAM) y el Boleto Social Cordobés (BSC).

De concretarse la suba de 37 por ciento en la tarifa urbana, la erogación por parte de la Provincia llegará a 548 millones de pesos anuales.

Nuevo esquema de subsidios

En tanto, Bermúdez participó ayer de sendos encuentros con intendentes y funcionarios de diferentes localidades que reciben subsidios al transporte y que, desde el año próximo, serán cubiertos en parte por el Gobierno provincial.

“Explicamos con será el mecanismo, primero a las ciudades grandes y después por la tarde a intendentes de localidades más pequeñas”, reveló el funcionario y admitió que aún resta firmar el correspondiente convenio con el Gobierno nacional respecto a la parte que continuará aportando ese distrito para subsidiar el transporte, ahora por medio de otra fuente de financiamiento.

Taxis y remises

En tanto, está demorado el proyecto para incrementar las tarifas de taxis y remises. Según trascendió, la iniciativa iba a ingresar la semana pasada pero aún no lo hizo, al menos hasta ayer. Fuentes consultadas por este medio aseguraron que el tema ingresaría en conjunto con el paquete de proyectos económicos entre ellos el Presupuesto, la semana próxima.