La industria cerró noviembre con la caída más profunda desde 2010

La actividad se contrajo interanualmente 13,3% en el penúltimo mes de 2018. En el acumulado de los primeros once meses del año que finalizó, el descenso se ubicó en 3,8%

La actividad industrial registró su desplome más profundo en casi una década en el mes de noviembre pasado, según se desprende del último informe sobre el Estimador Mensual Industrial (EMI) que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Precisamente, en el penúltimo mes del año pasado, la baja interanual llegó a 13,3%,mientras que en el acumulado de los once primeros meses de 2018 la retracción se ubicó en 3,8%, también en relación al mismo período del año anterior.

Vale destacar que, de acuerdo a los informes que pueden rastrearse en el archivo histórico del Indec, desde 2010 no se había percibido otro mes con una diferencia interanual tan negativa. De hecho, el segundo porcentaje menos favorable para el sector se observó durante septiembre pasado, cuando la caída en comparación con igual mes de 2017 había sido de 11,5%.

Por rubros, en la comparación de noviembre de 2018 con respecto al mismo mes de 2017, empeoraron su desempeño la industria textil (-32,2%); la metalmecánica excluida la industria automotriz (-26,2%); los productos de caucho y plástico (-17,4%); la edición e impresión (-16,7%); el sector automotor (-14,8%); los productos minerales no metálicos (-10,5%); la refinación del petróleo (-6,7%); el bloque de papel y cartón (-5,7%); la elaboración de sustancias y productos químicos (-5,5%) y la industria alimenticia (-4,0%). Por otra parte, se registraron subas solamente en la industria del tabaco (1,5%) y en el sector de metales básicos (4,1%).

Respecto del desplome de los textiles, el Indec precisó que “la contracción en el consumo interno de prendas de vestir y otras confecciones ha originado una menor demanda hacia distintos rubros”, mientras que sobre la metalmecánica detalló que la baja se generó principalmente a partir “del menor nivel de demanda interna por parte de las actividades agrícolas, la construcción y los sectores de consumo durable (en particular la línea blanca)”.

En relación a las terminales automotrices, también la retracción está vinculada con el mercado interno.

Al referirse a las expectativas futuras, la mayoría de los empresarios que participaron en la encuesta del Indec indicaron que hasta el próximo mes de febrero anticipan una baja de la demanda interna (55,4%), mientras que 35,2% estima un ritmo estable y 9,4% espera un aumento. También es mayor la proporción de entrevistados que no estiman cambios en la dotación de personal (63,8%) ni tampoco cambios en la utilización de la capacidad instalada (52%). En tanto, las firmas que se dedican al comercio exterior, 43,7% no anticipa modificaciones en sus exportaciones y 50,9% de las firmas estima estabilidad en sus importaciones de insumos.