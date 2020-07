Fernández: “El objetivo no es vivir con déficit, el objetivo es superarlo”

El Presidente Alberto Fernández aseguró hoy que la inversión privada, la exportación y la generación del empleo en áreas con gran potencial de desarrollo son las claves para salir de la crisis del coronavirus y dijo que, para ello, el estado deberá acompañar con un mayor nivel de reservas internacionales, un dólar competitivo y un déficit fiscal controlado.

En ese sentido, planteó que la pandemia de la Covid-19 abrió una etapa de reconstrucción para la Argentina, con un diálogo político más constructivo y en el que la sociedad “deje de ver como antípodas al empresario y a quien trabaja”.

“Lo que más necesita la Argentina es inversión, producción, trabajo y desarrollo. No hay otra forma de cambiar que con desarrollo y tenemos muchísimas oportunidades para invertir en el país”, afirmó el presidente en una presentación ante el Consejo de las Américas.

Minería, hidrocarburos, actividad pesquera, turismo, energías renovables y la industria del software y el conocimiento fueron mencionadas como algunas de las áreas de mayor potencial para su desarrollo en el país que pueden ayudar a revertir el proceso de estancamiento económico.

“La Argentina es un país con mucha riqueza no explotada adecuadamente, que necesita de la asociación del estado y el capital privado. Eso no quiere decir ser socio, sino que el estado genere as condiciones para que el capital privado invierta”, dijo el Presidente, quien mencionó el avance de acuerdos con Chile para el uso de sus puertos para el comercio con el Pacífico y un plan de obras de conectividad en todo el país.

Si bien reconoció que en este momento el Gobierno está haciendo “un enorme esfuerzo” para asistir a los sectores más golpeados por la crisis, afirmó que su meta es “construir un sistema económico más sólido”.

“El objetivo no es vivir con déficit, el objetivo es superarlo”, sentenció.