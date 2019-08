El Ahora 12 logró morigerar la baja de las ventas minoristas

En la provincia de Córdoba, durante julio, la baja fue de 8,1%, según el relevamiento de Fedecom. En el país, CAME consideró que el programa nacional “fue clave” para movilizar rubros como electrodomésticos, electrónicos, computación y celulares

Las ventas de los comercios pymes de la provincia de Córdoba cerraron el mes de julio con una caída de 8,1% frente a igual mes del año anterior aunque, según observaron los dirigentes empresarios del sector, se aprecia una morigeración en la contracción merced a la baja de la tasa de financiamiento del programa nacional Ahora 12 y sus anexos Ahora 3, 6 y 18 que lograron movilizar el consumo.

Así lo reflejó la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) en el informe que elabora con base en los datos de sus Cámaras y Centros Comerciales adheridos. “Veníamos con caídas interanuales de hasta 13,7%, como fue la de mayo pasado”, recordó Ezequiel Cerezo, presidente de Fedecom al analizar las cifras del Departamento de Estadística de esa entidad. “Y cuando observamos el desempeño de las ventas con tarjeta de crédito podemos inferir que los Planes Ahora 3, 6, 12 y 18 ayudaron a que la baja no fuera mayor”, agregó.

En el mismo sentido, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó ayer que las ventas minoristas en todo el país descendieron en promedio 7,5% en julio frente a igual fecha de 2018, aunque subieron 4,5% cuando la comparación se realiza contra el mes anterior (sin desestacionalizar), “con resultados positivos en todos los rubros”.

“El Ahora 12 fue clave para movilizar sectores como electrodomésticos, electrónicos, computación y celulares”, indicó la entidad nacional.

Según explicó en su comunicado de prensa, el principal factor que incidió en el comportamiento de la demanda del mes fue el reflotamiento del plan nacional de fomento al consumo. “Para algunos rubros, este programa fue un sostenedor del consumo, mientras que para otros está siendo la llave de una incipiente reactivación”, añadió.

Según CAME, 41,7% de los encuestados manifestó utilizar esta herramienta de estímulo al consumo y 69,9% señaló que le sirvió para mejorar sus operaciones en el mes. Mientras que el resto, por diferentes motivos como “costos altos, desconocimiento, rubro no incluido, entre otros, aún no lo implementó”.

Otro dato que muestra el relevamiento nacional es que la disminución interanual en las ventas alcanzó a 66,4% de los comercios consultados, cuando en junio ese guarismo había llegado a 74,6% de los empresarios, demostrándose de este modo la mejora en esa performance.

De igual manera, el desempeño negativo en la actividad del sector comercial acumula -en el caso de la provincia de Córdoba- 17 meses consecutivos, mientras que en el ámbito nacional suma 19 meses.

Creció el pago con crédito

Según el relevamiento de Fedecom, en lo referido a formas de pago, 55% de las transacciones concretadas en julio se realizaron con medios electrónicos -prioritariamente tarjeta de crédito-, 40% en efectivo, mientras que el 5% restante con créditos propios de los establecimientos comerciales.

De los 12 rubros relevados por la entidad, todos ellos alcanzaron valores negativos en la comparación interanual respecto a las cantidades vendidas.

Las caídas más pronunciadas se observaron en Joyería, relojería y bijouterie (-12,3%); Muebles y decoración (-10,8%); Electrodomésticos y artículos electrónicos (-10,4%); Calzados y marroquinería (-9,8%); Bazar y regalos (-9,3%); Artículos deportivos y de recreación (-8,4%).

Las variaciones en cantidades vendidas para los restantes rubros fueron: Juguetería y librería (-7,5%); Indumentaria (-7,3%); Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (-7,1%); Neumáticos y repuestos (-6,2%); Alimentos y bebidas (-5,1%); y finalmente, Farmacia, perfumería y cosmética (-3,5%).

Expectativas a corto plazo

Las expectativas del sector comercial cordobés para el mes próximo continúan siendo pesimistas aunque en menor cuantía, ya que 31% considera que las ventas de agosto aumentarán, 29% que se mantendrán sin cambios y el 40% restante, que disminuirán.

Según la CAME, a nivel nacional las expectativas para los próximos meses volvieron a mejorar: 43,3% de los comercios consultados espera que se recuperen las ventas, cuando tres meses atrás ese porcentaje era de apenas 24,2%.