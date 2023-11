Llaryora felicitó a Milei, urgido por fondos para Córdoba

Por Alfredo Flury



El gobernador electo de la Provincia de Córdoba, Martín Llaryora, felicitó al presidente electo Javier Milei, en línea con el actual mandatario Juan Schiaretti, ambos a través de la red social X (ex Twitter).

“Felicito a @JMilei elegido como el próximo presidente de la Argentina. Deseo que su gestión al frente del Estado nacional sea para el bienestar y el progreso de nuestro país.

Desde el interior productivo, acompañaremos aquellas iniciativas que fortalezcan la convivencia democrática que contribuyan al federalismo, al desarrollo, la paz y la prosperidad de nuestra Nación”, concluyó.

También se sumó Juan Schiaretti quien, al igual que Llaryora, señaló: «Felicito al presidente electo de nuestro País, @JMilei. Y le deseo éxitos en su gestión porque ello significará mejora en la vida de los argentinos», expresó el mandatario cordobés.

En la misma línea, también tuiteó el intendente electo de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini.

Pese a la prescindencia que tanto Schiaretti como el propio Llaryora tuvieron en esta campaña -en rigor, Schiaretti fue muy crítico con Massa pero nunca nombró a Milei-, será ahora el gobernador electo quien deba tejer una relación institucional con Milei.

Fondos clave

A Llaryora le urgen definir diferentes frentes con el nuevo gobierno nacional.

Los fondos para la cobertura de la Caja de Jubilaciones que Anses envia en cuentagotas y que motivaron el inicio de una acción judicial de Córdoba ante la Corte Suprema de Justicia es tal vez el tema más urgente.

El proyecto de Presupuesto 2024 que Sergio Massa envió al Congreso nada dice respecto a una recomposición de los recursos que reclama Córdoba.

Massa le había prometido a Llaryora que iba a cumplir con ese planteo, pero ahora el presidente es Milei y no hay indicios sobre qué postura tomará el libertario.

En rigor, a juzgar por las políticas que impulsa Milei, con recortes en diferentes frentes en el gasto público, habrá que ver qué resuelve el futuro Gobierno.

En forma paralela, subsiste un planteo judicial por una deuda de más de 200 millones de dólares, producto de obras públicas prometidas durante la gestión de Mauricio Macri pero que nunca se pagaron en su totalidad y que el actual Gobierno tampoco atendió.

No menos importante es el tema de los subsidios, por ejemplo, al transporte. Milei dijo en el último debate que no serían quitados hasta tanto la macroeconomía no se estabilizara. No obstante, más temprano que tarde esos aportes se irán recortando y si la Provincia o la Municipalidad de Córdoba no cubreen la diferencia, la suba de tarifas será indefectible.

La macro de fondo

Por lo demás, más allá de esos temas específicos, es clave que la nueva administración logre estabilizar la macroeconomía, bajar la inflación, afrontar la difícil situación cambiaria y trate de revertir la caída en la actividad económica.

En su discurso de anoche, Milei no abundó en mayores detalles aunque habló de cambios estructurales y drásticos.

Cuáles serán en lo inmediato es una incógnita por ahora.