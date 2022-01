Las altas temperaturas existentes por la ola de calor que se registra en más de 40 ciudades del país, junto a la persistente sequía y el viento, se transformaron en el cóctel perfecto para que se inicie un incendio en el paraje Las Violetas, jurisdicción de San Marcos Sierras, localidad ubicada en el departamento de Cruz del Eje.

Las condiciones meteorológicas adversas provocaron que las llamas se volvieran incontrolables. Los vecinos debieron autoevacuarse debido a que las llamas avanzan cerca de una zona donde hay viviendas.

La Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad de la Provincia informó que ante el incendio forestal desatado se encuentran trabajando los cuarteles de Bomberos Voluntarios de la región, dotaciones de ETAC y dos aviones hidrantes del Gobierno de Córdoba.

Desde Prensa de Gobierno se informó que están trabajando más de 80 efectivos, entre Bomberos, personal de ETAC, de la Policía, el PLan Provincial de Manejo del Fuego y Defensa Civil. También se informó que ya se habrían detenido a las personas causantes de los incendios.

Claudio Vignetta, secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes provincial de la Provincia de Córdoba, señaló que quedó interrumpido el servicio de energía eléctrica y de telefonía ante los incendios producidos y agregó: las condiciones meteorológicas son desfavorables y que estamos trabajando todos los recursos disponibles”.

Hasta el momento se habrían afectado 15 hectáreas de monte autóctono, tres viviendas de tipo casillas precarias y un vehículo. De manera preventiva se autoevacuaron a unas 10 familias.

Desde las redes sociales los vecinos autoconvocados y la Asamblea Ambiental de San Marcos, solicitaron en la tarde de hoy «con urgencia un avión hidrante» en la zona a la altura del km9 sobre la ruta de ingreso al pueblo, donde el fuego se extendió a ambos lados de la ruta. Solicitan bidones de agua sobre la ruta, aguas hidratantes, frutas, comida elaborada, herramientas de zapa, machetes y botiquín de primeros auxilios. El lugar de recepción es en Casa Sol, sobre la ruta.

Señal de alerta y declaración de emergencia. En el marco de los incendios producidos en 2020 y en 2021, impiden ser querellantes a quienes denunciaron al Gobernador Juan Schiaretti por los incendios. «El Juez de Control en lo Penal y Económico, Gustavo Enrique Hidalgo rechazó a Juan Smith y Raúl Montenegro como querellantes en la denuncia penal que hicieron contra el gobernador Juan Schiaretti por haber actuado tardíamente durante los incendios masivos de 2020-2021», indicaron un comunicado de prensa de FUNAM difundido en los medios.

Además de apelar judicialmente la decisión, Juan Smith y Raúl Montenegro consideraron que la decisión del Juez «blinda» al Gobernador y facilita el archivo de causas presentadas contra el mandatario.



La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) informó que el Juez de Control Gustavo Hidalgo resolvió “rechazar la instancia de constitución en querellante particular deducida por los denunciantes Raúl Montenegro y Juan Carlos Smith, por carecer los peticionantes de la legitimación subjetiva necesaria para otorgarle tal participación».

Smith y Montenegro, denunciaron penalmente al gobernador Juan Schiaretti por haber demorado la declaración de Emergencia y postergado injustificadamente el pedido de auxilio de equipos y brigadistas a otras jurisdicciones.

El Juez Gustavo Hidalgo señaló que al no haberse hecho el pedido de querella desde una organización intermedia no correspondía concederla.

Los denunciantes además anunciaron que apelarán la decisión del Juez. «Consideramos que cualquier ciudadano de la provincia de Córdoba es afectado por los incendios masivos que se produjeron en la provincia, pues tales incendios dejan las cuencas hídricas sin protección vegetal, favorecen las crecientes, inundaciones y muertes derivadas, y contaminan con nutrientes como fósforo y nitrógeno los cursos superficiales de agua, y sobre todo, los lagos donde se vuelcan esos ríos, generándose fenómenos de ‘eutroficación cultural’. Tales nutrientes provocan floraciones de algas verde azules tóxicas en lagos. Entre las sustancias asociadas a esas floraciones algales -indicaron- se encuentran neurotoxinas y hepatotoxinas que afectan la biodiversidad y la salud humana», manifestaron en el comunicado.

Juan Smith y Raúl Montenegro remarcaron asimismo que al negarse su participación como querellantes, se facilitaría el archivo de la denuncia contra el gobernador Juan Schiaretti. «Dicho en otras palabras -agregaron Smith y Montenegro- la no concesión de la querella anula la resistencia que opondríamos ante cualquier archivo y desestimación de nuestra denuncia».

En uno de los párrafos más objetables el Juez Hidalgo expresó: «en consecuencia, las hipótesis descritas en los hechos traídos a consideración, resultan delitos de ofensa simple, por lo que la administración pública es el único afectado y esta es la pauta definitoria a los fines de determinar la legitimación activa, y visto que no admiten la ofensa a otro bien penalmente protegido que no sea la administración pública (aunque sí pueda afectar otros bienes jurídicos después de su consumación, lo que le permitirá reclamar –reitero- en el ámbito civil como damnificado), corresponde rechazar la participación como querellante particular de Raúl Montenegro y Juan Carlos Smith, por no ser víctimas (penalmente ofendidas) de los delitos denunciados quedando evidenciada su falta de legitimación para constituirse en querellantes”.



Juan Smith y Raúl Montenegro coincidieron en señalar que llevarán este planteo a todas las instancias judiciales pertinentes. «La decisión del Juez Gustavo Hidalgo estaría actuando como un escudo protector para el gobernador Juan Schiaretti. Es al mismo tiempo una pésima señal para los ciudadanos, pues con este fallo se les está diciendo que la alteración de las cuencas hídricas de la provincia no los afecta directamente», concluyeron en dicho comunicado.