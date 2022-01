El gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos Climáticos, Catástrofes y Protección Civil, informó que se mantiene el alerta extremo por riesgo de incendios, debido a las altas temperaturas y al bajo porcentaje de humedad.

En ese sentido, las autoridades recordaron que permanece prohibido hacer fuego en lugares no permitidos, apuntando principalmente a sectores turísticos, donde visitantes podrían realizar asados o algunas otras acciones negligentes.

“En zonas serranas no se descartan vientos con mayor o menor intensidad y variantes en la dirección por efectos locales, debido a la topografía del lugar”, indica el comunicado oficial.

Mientras, la ola de calor que afecta a gran parte del territorio nacional es un factor importante para favorecer posibles incendios, con temperaturas que podrían alcanzar los 42 grados en varios días consecutivos.

“Estas condiciones podrían extenderse hasta el 15 o 17 de enero, donde podríamos tener alguna baja de temperatura y posibilidad de precipitaciones en gran parte de la provincia”, agrega el informe.

La provincia recordó una serie de recomendaciones, como la prohibición de hacer fuego; no arrojar colillas de cigarrillos a orillas de banquinas, ni en zonas de riesgo de incendios; no quemar basura ni restos de poda; si en lugares autorizados (asadores de camping) se hace un asado, asegurarse de apagar bien las brasas porque ante un viento pueden reavivarse e iniciar un incendio.

Además, pidieron que ante una visualización de una columna de humo se dé aviso inmediatamente a las autoridades policiales o de Bomberos al 911 o 100, y si se observa el inicio de un incendio forestal, avisar a las autoridades y mientras se pueda (sin poner en riesgo la vida) con una bolsa de arpillera mojada, tratar de apagarlo.