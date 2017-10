Invitación abierta para pensar la universidad del futuro

El rector Hugo Juri convoca a la comunidad universitaria, Consejo Social Consultivo, instituciones y ciudadanos a aportar sus miradas. “En el siglo 21 la diversidad es la sociedad y no lo que acontece dentro de la Ciudad Universitaria; la universidad no debe pensarse sola”, señaló

¿Qué UNC queremos? Esta pregunta disparadora será la que guíe, este jueves y viernes, las Jornadas Abiertas 2018-2028 que se realizarán en el marco de la Planificación Estratégica Participativa (PEP) de la casa de altos estudios.

El rector Hugo Juri convoca a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a debatir y acordar las políticas y objetivos a largo plazo, que definan una direccionalidad institucional que se mantenga a través de diferentes gestiones rectorales.

“No es lo mismo lo que piensan las autoridades universitarias que lo que piensa el resto de la comunidad universitaria, ni lo que ésta piensa con lo que piensa el resto de la sociedad. Eso está probado con estudios, por ejemplo, el que hizo años atrás la Universidad de Salta. Ellos hicieron un relevamiento de aquello en lo que la universidad podía ayudar a la sociedad y consultó a la sociedad qué era lo que pretendía de la universidad, y no coincidieron”, explicó a Comercio y Justicia el rector.

En este sentido, sintetizó: “En el siglo 21 la diversidad es la sociedad y no lo que acontece dentro de la Ciudad Universitaria; la universidad no debe pensarse sola”.

En las jornadas habrá una serie de expositores que tratarán temas específicos tales como infraestructura de la UNC al servicio de un modelo universitario; nueva gobernanza; visión académica de la educación superior y sus objetivos estratégicos; la universidad y su relación con la sociedad; pertinencia, calidad e innovación de la universidad pública.

Según adelantó, Juri apunta a mantener canales de diálogos abiertos a través de diferentes mecanismos. Uno de ellos es el Consejo Social Consultivo (CSC), que formará parte del debate. “Es bueno que entre todos discutamos cuáles son los objetivos comunes. Por lo menos tenemos que trazar una ruta”, dijo.

Pronto a cumplirse el centenario de la Reforma Universitaria, el rector abogó por el espíritu reformista de la UNC en la sociedad donde participa.

“Tenemos que dar educación no sólo a los que vienen a Córdoba a estudiar presencialmente, la educación superior pasa a ser educación continua para toda la fuerza laboral, por ejemplo, con trayectos educativos en sindicatos o en universidades populares como las que propone la Universidad Nacional de Córdoba”, subrayó.

En un mundo que evoluciona tan rápidamente, la planificación estratégica tiene que ser permanente: “Ahora hacemos el esqueleto de la planificación estratégica pero a partir de ahí tenemos que ir viendo cuáles son los cambios que se van produciendo y adecuar nuestro plan estratégico a esas novedades”, agregó el rector.

Los resultados de la jornadas de esta semana serán luego presentadas ante el Consejo Superior.

La actividad se realizará, de 9 a 18, en el Auditorio de la Facultad de Odontología (Haya de la Torre esq. Av. Ciudad de Valparaíso).

Los interesados podrán participar inscribiéndose a través de un formulario disponible en www.unc.edu.ar La participación es libre y gratuita. Se entregarán certificados.