Es porque, al 31 de mayo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Córdoba superará 11%. Será la primera vez que se aplique el mecanismo de aumento automático. La Provincia admite esa posibilidad. La evolución de la recaudación también condicionará cualquier mejora

Por Alfredo Flury – aflury@comercioyjusticia.info

La Provincia y los gremios estatales analizan la posibilidad cierta de reabrir la paritaria por aplicación de la cláusula gatillo en función de una proyección de la inflación a mayo superior a 11 por ciento acumulada en 2017.

La alternativa fue admitida a Comercio y Justicia por fuentes del Ejecutivo y también por el Sindicato de Empleados Públicos (SEP).

Con todo, por ahora nadie quiere hablar en firme sobre el tema en función de que aún se deben aguardar los datos de mayo.

Sin embargo, todo hace suponer que la inflación en los primeros cinco meses del año superará 11 por ciento, límite a partir del cual se activa la cláusula gatillo que estipula que cualquier porcentaje por encima de esa cifra deberá ir a corregir los salarios devengados en el mes siguiente, esto es en junio.

De concretarse, será la primera vez que se aplique una cláusula de este tipo, al menos de manera automática.

No hay antecedentes inmediatos de una situación similar.

Por lo pronto, de acuerdo con los datos oficiales informados por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia, el Indice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado entre enero y abril pasado alcanzó a 9,76 por ciento, luego de 2,23 por ciento del cuarto mes del año.

Para que la inflación entre enero y mayo no supere 11 por ciento, el IPC para el quinto mes del año debería ser igual o inferior a 1,1 por ciento.

El efecto arrastre de los precios de abril y -de hecho- los datos de los primeros días del mes, según admiten supermercados y almacenes, hacen prácticamente imposible que la inflación de mayo vaya a situarse por debajo de 1,1 por ciento.

En todo caso, es más probable que la cifra se ubique entre 1,5 y dos por ciento. Si el escenario marca, por ejemplo, dos por ciento para mayo, el acumulado 2017 llegará a 11,95 por ciento.

Así, la Provincia debería otorgar con los haberes del mes de junio un uno por ciento extra a los agentes públicos bajo el paraguas del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y de otros gremios menores.

Sucede que fueron ésos los sindicatos que firmaron sus respectivos convenios con cláusula gatillo.

En el caso del SEP, la revisión es al 31 de mayo y también al 30 de octubre.

En ese último caso, si la inflación entre enero y octubre supera 18 por ciento, la diferencia se paga con los sueldos de noviembre, retroactivo al mes en que el IPC superó 18 por ciento.

En tanto, la inflación de noviembre y diciembre, se pagará en enero, si es que supera el acuerdo salarial logrado.

La revisión de junio no incluye a los docentes.

Ello porque la UEPC firmó un acuerdo en el cual la cláusula gatillo recién opera en noviembre y enero, según consta en el punto sexto del acta acuerdo firmada por las partes y bajo el título “Garantía de poder adquisitivo: mecanismo automático de corrección de la pauta salarial”.

Por lo demás, los acuerdos salariales estipulan que los aumentos al cierre de la paritaria deberán ubicarse 1,5 por ciento por encima de la inflación que mida la Provincia de tal manera de lograr un aumento real del poder adquisitivo del salario.

Sin embargo, ese beneficio tiene un límite y aparece reflejado, por ejemplo, en el acta firmada por la UEPC.

Concretamente, condiciona esa suba automática a la marcha de la recaudación provincial toda vez que la suba de concretará “siempre y cuando la evolución de la recaudación provincial total correspondiente a la Administración General desde el mes de enero del corriente año hasta el mes de la revisión -noviembre 2017 o enero de 2018-, acompañe las porcentualidades del incremento salarial. En caso de no verificarse dicho supuesto, las partes se reunirán para evaluar la aplicación de la presente cláusula de garantía”, señala el acuerdo con la UEPC que se replica conceptualmente en el resto de los convenios.

Hasta marzo inclusive -la de abril aún no fue publicada-, la recaudación total provincial acumulaba un aumento del 34 por ciento.