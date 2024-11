“Mi mayor cosecha: el legado de una vida dedicada a la justicia y la docencia”

A punto de retirarse tras 42 años de servicio en la Justicia de Córdoba, Claudia Zalazar repasa su extensa trayectoria en tribunales y en la docencia. Con el reconocimiento de colegas, alumnos y el Concejo Deliberante, la camarista civil deja un legado que trasciende el ámbito judicial y marca a nuevas generaciones de juristas

Por Silvina Bazterrechea [email protected]

Claudia Zalazar se despide de los tribunales cordobeses. Lo hace con todos los honores: el respeto de sus pares, de sus alumnos y el reconocimiento también de la sociedad, que a través del Concejo Deliberante, este lunes le rendirá homenaje por su aporte al desarrollo del derecho procesal y su valiosa contribución a la formación de cientos de juristas.

Claudia Zalazar deja su cargo de camarista en el fuero civil luego de permanecer 42 años trabajando en la Justicia. Ingresó cuando apenas tenía 20 años de edad, en mayo de 1.982. “Escribíamos con la máquina de escribir”, recuerda.

Por supuesto, a lo largo de su carrera transitó por todos los estamentos de la justicia: fue empleada, prosecretaria, secretaria, jueza hasta llegar al cargo de camarista. Antes de retirarse de tribunales, Comercio y Justicia dialogó con Claudia Zalazar.

-¿Qué balance hace de su carrera?

– Estoy orgullosa de la carrera que he transitado en tribunales, como siempre digo soy una apasionada de mi trabajo. He transitado todos los cargos, empleada, prosecretaria, secretaria, juez y camarista (los dos últimos con exámenes ante el Consejo de la Magistratura), y con gran satisfacción puedo decir que siempre me han acompañado muy buenos equipos de trabajo. Mi carrera empezó en quiebras, después el Ministerio Público Fiscal y, por último, la magistratura en el fuero civil.

-¿Qué se lleva del Poder Judicial?

-Me llevo lo mejor, no sólo un reconocimiento por mi trayectoria y mi trabajo sino también el cariño de la gente, que me lo ha dado en especial mi tarea de docente y formación de una gran cantidad de personas que hoy son funcionarios y magistrados. Creo que esa es mi mayor cosecha.

-¿Cuáles son los principales desafíos que a su criterio debe enfrentar la justicia de Córdoba en una sociedad como la actual?

– En primer lugar lograr una mayor confianza de la sociedad en la justicia, y eso en gran parte se puede hacer garantizando no sólo el acceso a la justicia sino también que la sentencia se dicte en un tiempo razonable y sea útil para el ciudadano. Además, debemos tomar conciencia en la protección que le debemos a la gente vulnerable, que son los que más necesitan que la justicia colabore con ellos. El Poder Judicial de Córdoba ha hecho mucho pero todavía nos queda mucho por hacer.

-¿Cuáles son sus planes una vez que deje la carrera judicial?

– Así como soy una apasionada por mi labor judicial, en la misma medida me apasiona la docencia y la investigación. Hace muchos años comencé a recorrer un hermoso camino dentro de tribunales que ha sido la enseñanza y el acompañamiento a los empleados y funcionarios para rendir sus exámenes, dictando cursos, elaborando guías de estudios, etc. Esta tarea no la voy abandonar porque es parte de mi mayor cosecha, sobre todo en el respeto, admiración y cariño genuino que toda esa gente me brinda día a día.

Por otra parte estoy haciendo muchas investigaciones en la Universidad Blas Pascal y trabajo como directora de carreras de posgrado. También estoy haciendo investigaciones en el exterior, sobre todo en Brasil e Italia , principalmente en la defensa de los derechos humanos (salud,cambio climático, etc)

-El Concejo Deliberante la homenajeará por su trayectoria en el desarrollo del derecho procesal y su trayectoria académica, ¿Cómo se siente con esto?

-Feliz, no puedo decir otra palabra. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero parece no ser mi caso. Es un reconocimiento que me llena de alegría, no sólo por mí, sino por mis hijos, mi madre, y en especial, por ese rol nada fácil que me han dado que es seguir formando nuevos juristas.

-¿Qué mensaje le gustaría dejar a quienes recién comienzan la carrera judicial?

-En primer lugar que ser empleado de la justicia, no es ser un empleado común, es entender que la justicia es un servicio, que estamos para solucionarle el problema a la gente.En segundo lugar, que la carrera en el Poder Judicial se la forja cada uno con empeño, dedicación, humildad, y capacitación. Mi anhelo es seguir viendo un Poder Judicial cordobés de excelencia, como hemos estado acostumbrado hasta ahora, y mucho depende de esta juventud que recién comienza. Yo estaré para ayudarlos.