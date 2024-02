Las redes sociales y su impacto en la salud mental de los más jóvenes

“La tecnología en sí no es perjudicial sino el uso y el tiempo que se da a ella” Activar el control parental, establecer y respetar rutinas simples, brindar alternativas que reemplacen el uso de los dispositivos electrónicos, son algunas de la recomendaciones que aporta el psicólogo Mauro Gross sobre el uso de las redes sociales

Mauro Gross es coordinador del área Clínica y Presidente de Fundación Enjambre y Vanina Jezewski es psicóloga Clínica de la misma Fundación.

En diálogo con Comercio y Justicia los especialistas dejaron algunas consideraciones para un correcto uso de los dispositivos electrónicos en los jóvenes que permita aprovechar las funciones valiosas que representan estas nuevas tecnologías en el mundo moderno.

– ¿Cuál es el impacto que tiene el uso de plataformas como Tik Tok o You Tube?¿Cuáles son los síntomas de alarma a los cuales debería estar atento el adulto?

En primer lugar es necesario distinguir la edad del usuario. Para tener en cuenta los recursos con los que puede afrontar la información que recibe. En la infancia se están definiendo los límites, lo valorado socialmente, las estructuras elementales para poder vivir en sociedad. Además, en esa etapa (durante la primaria, por ejemplo) los aprendizajes toman una impronta fuerte y hay mayor predisposición para incorporar información. En la preadolescencia y la adolescencia toma predominancia el grupo de pares, empezar a establecer ideas propias, cuestionar límites y un doloroso proceso para ir separándose de algunas lógicas familiares, con los conocidos desacuerdos y desobediencia que se conoce en esa etapa.

Estas plataformas incluyen varios aspectos a tener en cuenta: las ofertas permanentes de consumos, desde juegos a bienes generan una modalidad de uso sin corte, con mucha información o entretenimiento en episodios cortos pero muy dinámicos. Esto conlleva el riesgo de un uso adictivo y ansioso de los dispositivos. También promueven ideales de belleza, bienestar, acceso a ciertas posibilidades, que en los menores de edad influencian más fuertemente que a los adultos la imagen de cómo es la vida a vivir, qué bienes poseer, qué cuerpos son aceptados socialmente. También exponen al contacto con desconocidos y con materiales que brindan información violenta o dañina.

El adulto debe estar atento a cambios en el comportamiento habitual en lo que se refiera a observar angustia, ansiedad, menor tolerancia a la frustración o incremento en los miedos. Es importante ofrecer escucha para hablar sobre los usos y permisos, así como participar en la regulación de estas redes.

– ¿Cuál es la recomendación que se puede hacer a los padres para un adecuado uso de estas plataformas?¿Hay un tiempo recomendado de uso de estas redes?

Establecer controles parentales: activar el control parental para evitar el acceso a ciertos contenidos no aptos para las infancias. Acompañarlas en el uso, es vital conocer cómo se comportan las infancias con la tecnología, saber de qué manera la usan y que efectos les genera a cada uno. Establecer y respetar rutinas simples, no utilizar el celular antes de dormir, apagarlo y guardarlo (si es posible en otro espacio entonces). Limitar el uso de los dispositivos en momentos de compartir con otros, como las comidas, por ejemplo. Brindar alternativas, generar oportunidades para que las infancias se mantengan ocupadas “fuera de línea”, dándoles tareas y responsabilidades. Las infancias (y los adultos también) no suelen tener conciencia del tiempo que pasan frente al celular. Organizar juegos y actividades que permitan pasar el tiempo sin necesidad de recurrir al celular. Ser un buen ejemplo, las infancias se están volviendo cada vez más dependientes de las pantallas, no sólo por el fácil acceso, sino también porque eso es lo que ven también en los adultos de referencia.

-¿Qué se hace con los más pequeños y la disponibilidad de las pantallas?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), atendiendo a la comunidad científica pediátrica, hasta el año 2019 sugería que las infancias de entre dos y cinco años se limiten a una hora de tiempo de pantalla al día, o menos. Mientras que para menores de dos años, el tiempo de exposición debería ser cero. Es muy importante considerar en estos años lo que fue la pandemia y el uso, y abuso, que tuvieron las pantallas. Intentando no demonizar e ir adecuando y ajustando en lo posible a estos parámetros. Debe tenerse en cuenta que la tecnología en sí no es perjudicial sino el uso y el tiempo que se da a ella. Usarlo con moderación, restringiendo las horas de uso contribuyen en gran medida a garantizar el bienestar de las infancias y ayuda a inculcarles buenos hábitos. Siempre supervisados por personas adultas, las posibilidades de un teléfono celular son valiosas, por ejemplo, puede ser una herramienta muy útil en el ámbito escolar.

